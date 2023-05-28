Карл III смирился с популярностью Кейт Миддлтон, но не прощал этого Диане

Многие наслышаны о том, насколько Карл III любит внимание и как ревностно относится, если кто-то затмевает его. Так произошло и во время его первого брака с принцессой Дианой, которая навсегда забрала у него любовь и признание народа. Королеву людских сердец помнят и обожают по сей день, а вот к нынешней супруге монарха Камилле Паркер-Боулз относятся, мягко говоря, неоднозначно.

«Давление на нас как на пару со стороны СМИ было колоссальным, очень многие люди неправильно поняли его. Если вы такой же гордый человек, как и мой муж, который на протяжении четырёх недель нашего тура по Австралии слышит возгласы совсем не в его адрес, вы будете чувствовать себя подавленным», — объяснила принцесса Диана во время своего интервью для Panorama.

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Эксперты отмечают, что нынешняя королева стала для Карла III идеальным вариантом, так как в основном остаётся в тени, но на горизонте появилась другая особа, которая вновь отнимает славу у короля. Кейт Миддлтон сейчас является чуть ли не самой популярной королевской особой, которая затмевает даже своего супруга принца Уильяма и, конечно же, нынешних возрастных правителей Великобритании. Особенно скандальным стало недавнее появление принцессы Уэльской на выставке цветов в Челси: дело в том, что на мероприятии также присутствовали Карл III и королева Камилла, но своим появлением Кейт забрала всё внимание людей у монарших супругов. Однако Роберт Джобсон уверяет, принцесса получила благословение короля на то, чтобы украсть у него славу.

«Хотя корона на голове Карла III, всё внимание достаётся принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, а также их детям. Они должны быть в центре внимания, это правильно. Король понимает, что монархия выживет только в том случае, если будет популярна и среди молодёжи, а это под силу только Уэльским», — объяснил эксперт.

И кажется, что это действительно так: Кейт и Уильям делятся всё большим количеством закулисных роликов и домашних фотографий в своих социальных сетях, что делает их интереснее для публики. Эксперты считают, что это наилучший способ для продвижения и популяризации монархии.