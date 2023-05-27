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Иранец 17 лет не ест и не пьет ничего, кроме газировки

Как рассказал 58-летний мужчина изданию Oddity Central, от вида еды на него накатывает тошнота. С 2006 года, когда однажды ночью он проснулся с неприятным ощущением во рту, от которого никак не мог избавиться, он принялся беспрерывно пить газировку. После этого иранец полностью отказался от пищи.

Иранец 17 лет не ест и не пьет ничего, кроме газировки
© Мир новостей

Семья иранца, дабы не провоцировать у него неприятных чувств, не ест в его присутствии. По словам мужчины, он выпивает три большие бутылки газировки в день и никогда не испытывает чувства голода.

Также Арде заявил, что за эти годы сбросил 32 кг и перестал жаловаться на здоровье. При этом он понимает риски, связанные с его образом жизни, поэтому регулярно проходит медосмотры.

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