«Меня три месяца допрашивали в КГБ»: Владас Чесюнас

Знаменитый советский гребец Владас Чесюнас прожил жизнь, достойную экранизации. Выходец из крохотной деревушки начал спортивную карьеру, когда некоторые ее уже заканчивают, побеждал на Олимпиаде и чемпионатах мира, затем бежал из СССР в ФРГ, но уже через год вернулся в страну при весьма таинственных обстоятельствах. «Лента.ру» вспоминает увлекательную биографию гребца, который совсем недавно ушел из жизни.

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12 сантиметров, или 0,03 секунды — именно на столько Чесюнас и его напарник Юрий Лобанов опередили представителей Румынии Сергея Ковалева и Ивана Пацайкина в борьбе за золото Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Советские спортсмены первенствовали в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров и вписали свои имена в историю спорта.

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Деревенский мечтатель

Чесюнас родился 15 марта 1940 года в небольшой деревне Вишнелаускис, в Ионавском районе Литовской ССР. По данным на 2021 год в населенном пункте проживало всего три человека, да и в 1940-х население деревни не превышало 60 жителей, так что можно с уверенностью сказать, что будущая звезда спорта провел спокойное детство наедине с природой. С юных лет его главной страстью была рыбалка, поэтому Владас довольно рано научился самостоятельно управлять лодкой. Однако идея сделать греблю делом всей жизни появилась у него гораздо позже.

В 16 лет Чесюнас покинул родные места, отправившись на учебу в Вильнюс, где поступил в железнодорожный техникум. Параллельно Владас увлекся спортом, пробуя себя в боксе, лыжах и биатлоне. Хорошая физическая подготовка и деревенская закалка помогали ему уверенно выступать в любом виде, однако выдающихся успехов добиться он нигде не мог. Такой расклад Чесюнаса категорически не устраивал.

Он настолько втянулся в занятия спортом, что загорелся идеей добиться на этом поприще по-настоящему серьезных результатов

После учебы в техникуме Владас прошел службу в армии. А в возрасте 23 лет, будучи кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, вспомнил о детском увлечении и решил попробовать себя в гребле на каноэ. Причем, как позже признавался Чесюнас, в успех этого начинания верилось не особо. Он рассчитывал, что в худшем случае увлечение новым видом спорта добавит ему выносливости. Некоторые коллеги Чесюнаса откровенно над ним смеялись. Никто даже не допускал, что, начав профессиональную спортивную карьеру в 23 года, можно чего-то добиться.

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Череда побед

Первым тренером Чесюнаса в гребле стал Иван Садоводов. Сам спортсмен вспоминал, что больше всего ценил специалиста за то, что он не препятствовал его тренировкам. А работал Чесюнас на износ, гораздо больше, чем его молодые коллеги. При том что условия были по-настоящему спартанскими.

Мы наматывали круги по озеру Гальве в основном на каноэ-одиночках. Они были деревянными, колени через пару часов начинали жутко болеть, а никаких врачей у нас тогда не было. На массажиста тоже можно было рассчитывать только в национальной сборной, — Ромуальдас Веножиндис, серебряный призер ЧМ в гребле на каноэ.

В сборной СССР Чесюнас оказался в 1970-м после того, как вместе со Збигневом Сурвутасом выиграл чемпионат страны в каноэ-двойках. Однако главных успехов Владас добился с другим напарником — Юрием Лобановым. Новый дуэт образовался в олимпийском 1972 году и, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте между спортсменами, оказался очень успешным. Они с легкостью выиграли первенство страны и отборочные соревнования, благодаря чему завоевали путевку на Олимпиаду в Мюнхен. Лобанов вспоминал, что перед стартом Игр Чесюнас был уверен в себе на 200 процентов. Эта уверенность не могла передаться молодому напарнику, которому на момент старта соревнований еще не было и 20.

Владас постоянно говорил: «Мы станем олимпийскими чемпионами». Кому-то может показаться странной такая твердая уверенность, когда ты соревнуешься с лучшими атлетами мира. Но в этом и была главная сила Владаса. Он всегда верил в себя и не сомневался ни на секунду, — Юрий Лобанов.

Дуэт Чесюнаса и Лобанова в Мюнхене легко прошел предварительные стадии и в финале считался одним из главных фаворитов. Спортсмены на старте подтвердили статус и оторвались от соперников на внушительное расстояние. Однако за 300 метров до финиша румынский экипаж начал резко сокращать отставание и завершал гонку практически одновременно с лидерами. Нейтральные болельщики были в восторге от драматичной развязки, а дуэтам и их поклонникам пришлось пережить несколько нервных минут, на протяжении которых судьи определяли победителя по фотофинишу. Оказалось, что румыны так и не смогли догнать советских атлетов, а сам Чесюнас позже говорил, что они опередили соперников на «спичечный коробок».

После Олимпиады Чесюнас и Лобанов несколько раз подтвердили звание сильнейшего дуэта каноистов на планете

Спортсмены четырежды выигрывали золото на чемпионатах мира. Три победы были одержаны на дистанции 10000 метров, еще одна — на коронной 1000-метровке. Все шло ко второму олимпийскому золоту на Играх-1976 в Монреале, однако за полтора года до соревнований Чесюнас тяжело заболел пневмонией и долгое время лечился в госпитале. Один из навещавших его там друзей — пятиборец Стасис Шапарнис — вспоминал, что однажды Владас бросил такую фразу: «Знаешь, я не уверен, что переживу это».

Но несмотря на пессимистичный настрой, Чесюнас выжил. При этом решил поставить крест на спортивной карьере. Владас понимал, что после перенесенной болезни в возрасте 35 лет не сможет вернуться к прежней интенсивности тренировок. Он пообщался с Лобановым и честно признался молодому партнеру, что дальше тому лучше идти без него. Каноист в последующие годы выступал с разными партнерами, взял еще четыре золота на чемпионатах мира и бронзу ОИ, но стать двукратным победителем Игр так и не сумел.

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Побег и возвращение

После ухода из большого спорта Чесюнас начал тренерскую карьеру в родной Литве. Его жизнь шла спокойно и размеренно, пока в 1979 году спортсмена не отправили в ФРГ в составе советской делегации, которая должна была проверить готовность местных гребных каналов к чемпионату мира. В тот момент гребец переживал развод с супругой и находился не в лучшем психологическом состоянии, развеяться ему помогли старые друзья-литовцы, с которыми он познакомился еще на Олимпиаде-1972. Сложно сказать, было ли решение Чесюнаса спонтанным или спланированным, но самолет улетел в Москву без него.

Прославленный чемпион, имевший звание капитана советской армии, в Дуйсбурге смог оторваться от делегации и попросил политического убежища в ФРГ. Местные власти с радостью пошли навстречу спортсмену, на родине же поступок Чесюнаса вызвал предсказуемый резонанс, его не могли квалифицировать никак иначе как измену родине. У властей ФРГ же были большие планы на Чесюнаса: ему предлагали несколько миллионов марок за мемуары, в которых тот должен был обличить СССР, однако гребец так же неожиданно вернулся на родину, как и сбежал. В ФРГ он провел всего около года.

По официальной версии, которую подтверждал и Владас, он принял решение о возвращении самостоятельно. Говорилось о том, что спортсмен тайно пробрался в посольство СССР в Бонне, после чего его переправили в Союз. Однако существует и другая версия, по которой возвращение гребца произошло совершенно не по его воле, а стало результатом спланированного КГБ похищения. Чесюнас якобы познакомился с симпатичной девушкой, которая в гостиничном номере опоила его снотворным и передала в руки советских спецслужб. Но ни сам гребец, ни его родственники или друзья никогда не подтверждали эту версию.

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Жить по-новому

У советских властей были все основания надолго отправить Чесюнаса в тюрьму, однако он каким-то чудом избежал уголовного преследования. Вполне возможно, в руководстве страны решили отказаться от громкого политического процесса накануне Олимпиады-1980. Так или иначе, беглому атлету позволили окончить физкультурный институт, а санкции ограничились необходимостью плотно общаться с сотрудниками КГБ на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, Владас столкнулся с тотальной изоляцией: с ним боялись контактировать даже некоторые старые друзья. Люди опасались, что общество беглого спортсмена бросит тень на их репутацию.

Если бы я знал, как мне потом будет тяжело в СССР, то так и остался бы в Западной Германии. Но домой я вернулся по собственному желанию. А там три месяца меня допрашивали в КГБ, ходил туда как на работу, писал объяснительные, давал показания. Напряжение было такое, что я слег в больницу МВД, — Владас Чесюнас.

Оправиться от эмоциональных потрясений Чесюнасу помог второй брак, в котором у него родилось двое детей, а на закате СССР он нашел себя и в общественной жизни. Спортсмен вступил в «Движение борцов за свободу Литвы», активно участвовал в митингах. После провозглашения независимости республики Владас получил должность в пограничной службе страны и в мае 1991-го года едва не погиб. Его госпитализировали с сотрясением мозга, множественными переломами и повреждениями внутренних органов. По словам супруги атлета, это произошло после столкновений с вильнюсским ОМОНом. Несмотря на серьезные травмы, Чесюнас выкарабкался. Литовские власти удостоили его государственных наград — ордена Креста Витиса и медали «Памяти 13 января».