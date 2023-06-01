«Советский Геракл»: судьба самого сильного человека в СССР

Чем должен заниматься самый сильный человек планеты? Наверное, таким видом деятельности, который так или иначе связан с его физическими возможностями. Поднимать штангу, жонглировать тяжеленными гирями, гнуть железки и всякое такое. Словом, делать нечто уникальное на радость зрителям и непременно за овации, популярность и добротное вознаграждение. Но так, увы, получается не всегда: порой обстоятельства оказываются сильнее. История силача Александра Гликина это доказывает.

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Сила, которая бывает раз в 500 лет

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К сожалению, если не работать над «раскруткой» имени, то в конце концов от него не останется даже воспоминаний. Вероятно, именно поэтому Гликин оказался на виду, будучи уже зрелым атлетом и о его "жизни до рекордов" нам неизвестно практически ничего.

Впервые богатырь обратил на себя внимание, выступая в луганском шапито в начале 20-х годов прошлого столетия. Там он развлекал зрителей всевозможными силовыми трюками. А один «фирменный» номер заводил публику особенно: Гликину клали на голову огромную гранитную плиту – и любой желающий мог поколотить по этой самой плите кузнечным молотом.

В 1930-м году атлет, прозванный за свою невероятную силу «Русским Гераклом», приехал покорять Ленинград, вероятно, понадеявшись на то, что именно в здесь-то его и ожидает признание. Есть сведения о том, что силач планировал поступать в Ленинградский институт физкультуры, но состоялось ли это поступление – непонятно.

Однако фурор и в северной столице Гликин действительно произвел. Специально для оценки его физической мощи была собрана комиссия специалистов, которая по итогам пришла в совершенное изумление и сделала смелый вывод: если Александр полностью посвятит себя силовым упражнениям, то сможет установить мировой рекорд. Притом, не простой, а тот, который никто не в состоянии будет побить в течение 500 лет!

К сожалению, обстоятельства сложились так, что оптимистическое предположение комиссии так и осталось экспериментально не проверенным.

Трудовой героизм, не оцененный по достоинству

В 1931 году Гликин устроился на завод «ЗИЛ», вероятно, надеясь просто подработать и не оставляя мыслей о грандиозной спортивной карьере, которая, судя по оценкам экспертов, должна была его ожидать в ближайшем будущем. Но именно работа и поставила крест на этой самой спортивной карьере. А все из-за альтруизма и ухарства «Русского Геракла».

Дело в том, что Гликин, едва став рабочим, сразу же бросился демонстрировать свою недюжинную силу и помогать коллегам во всем, что связано с перетаскиванием, выталкиванием и удержанием тяжестей. Сотрудники «ЗИЛа» были в шоке: ничего подобного они никогда не видывали ни до, ни после встречи с данным уникумом и их изумление легко понять.

Богатырь без помощи специальных приспособлений отрывал от земли груз весом в полторы тонны, переворачивал тяжеленные цистерны, переносил на спине и плечах многопудовые станки, котлы, отлитые формы и тому подобное. А случай, когда Гликину удалось в одиночку вытолкать из глины завязшую по самые рессоры автомашину, вызвал особый ажиотаж.

Известен пример, когда Гликин спас рабочего, придавленного такелажным станком. Причем, богатырь сдвинул махину без особых усилий и никак не мог взять в толк, отчего все так ликуют и благодарят.

Казалось бы, вот тут-то и должна прийти слава, ведь не заметить столь перспективного атлета просто невозможно. Гликина действительно заметили и оценили. Вот только тренеры почему-то не спешили с руками отрывать дарование. В 1933 году в заводской многотиражке «Красный путиловец» появилась заметка о невероятных физических возможностях простого рабочего.

По поводу «Геракла» даже специально созывалась комиссия врачей, которая пришла к следующему выводу: «Во избежание несчастных случаев при совместном подъеме тяжестей, ввиду неодинаковой силы Гликина и остальных рабочих целесообразно использовать его исключительно индивидуально».

Слава силача каким-то образом докатилась... Нет, снова не до тренерского штаба, а до наркома тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе. Тот поразмыслил и решил, что «люди-домкраты» в условиях нехватки оборудования намного важнее великих спортсменов и цирковых артистов. И в принудительном порядке перевел Гликина на некое закрытое оборонное предприятие, где уже не было никаких шансов даже помыслить о грядущих тяжелоатлетических высотах.

Силовой гений участвовал в реконструкции московских заводов, но на протяжении десятилетий никаких сведений о его богатырских подвигах в прессу не просачивалось. Зато когда он вернулся такелажником на родной «ЗИЛ», ажиотаж вспыхнул с новой силой – и это при том, что Гликин был уже отнюдь не молод.

«Я Гликина нарочно в малолюдные места посылаю. А то появится он в цехе – все бросают работу: окружают его человек 200-300, даже на крышу забираются и смотрят. А чего, спрашивается, смотреть? Человек как человек», – вспоминал мастер «зиловского» цеха.

«Русский Геракл» проработал на заводе до 65 лет. И даже в этом возрасте он отличался неимоверной силой и атлетическим телосложением. К сожалению, спортивных достижений в жизни Гликина так и не случилось. Сам он – видимо, не желая бередить раны – только беззлобно отмахивался, когда его об этом спрашивали: «В молодости не до этого было, наверное, глупый был. А килограммов триста мог бы поднять».

Хотя феномен все же «засветился» на весь Советский Союз: снялся в фильме «Королева бензоколонки» – в эпизоде переноски автомобиля «Запорожец» из пробки на свободное место.