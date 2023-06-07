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Умер пианист Джордж Уинстон

Пианист Джордж Уинстон скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Deadline. Музыкант боролся с раком на протяжении десяти лет. Он перенес пересадку костного мозга в 2003 и 2012 годах.

Умер пианист Джордж Уинстон
© Газета.Ru

Уинстон выпустил свой 16-й студийный альбом "Night" 6 мая 2022 года на лейбле RCA Records, но отложил даты тура в этом году из-за состояния здоровья. Артист планировал возобновить гастроли в 2024 году.

Уинстон продал 15 миллионов альбомов в стиле фолк, в 1996 году он получил премию "Грэмми" среди представителей новой волны музыки за свой седьмой альбом "Forest".

За время творческой карьеры, которая началась с первого сольного фортепианного альбома, получившего название "Ballads and Blues" (1972), музыкант пять раз номинировался на "Грэмми".

В 1983 году артист он основал свой собственный лейбл Dancing Cat Records. В альбоме 2002 года "Ночь разделяет день: Музыка The Doors" прозвучали инструментальные фортепианные партии песен The Doors.

Уинстон также записал материалы для оказания помощи при урагане "Катрина", а также в поддержку исследования онкологических заболеваний.

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