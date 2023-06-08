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19-летняя блогерша может стать королевой Италии

За последнюю тысячу лет на итальянском троне не было женщин, да и чего там — в стране монархию упразднили еще в 1946 году. Но от своих корней никуда не денешься. Так, 19-летняя Виттория ди Савойя еще два года назад стала наследной принцессой Италии — по завещанию ее деда Виктора Эммануэля, принца Неаполитанского, пишет Daily Star. Статус короля принадлежал его сыну Эмануэле Филиберто, но только в этом году мужчина решил отказаться от претензий на престол, заявив, что его дочь справится лучше.

19-летняя блогерша может стать королевой Италии
© Super.ru

Его мотивация предельно ясна. Виттория — студентка факультета политики и истории искусств, увлекается модой, о чем и пишет в блоге с 80 тысячами подписчиков. А недавно она появилась на обложке французского Vanity Fair. Для полного набора достижений не хватает только взойти не престол.

Super.ru

Пока не понятно, официально ли девушка будет носить звание королевы и какие у нее будут права. Возвращение монархии в Италии, признаться, не поддерживает никто, но отец Виттории убежден, что она просто необходима:

«Я думаю, что во времена кризиса люди видят в королях и королевах сильное, почти духовное присутствие».

Кроме того, Эмануэле верит, что в нынешнее время народу нужна именно королева, ведь «интеллект и чувствительность», по его словам, — ключи к грамотному лидерству.

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