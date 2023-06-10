Ведьма с Уолл-стрит: как жила самая главная скряга в истории

Женщина по имени Гетти Грин занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый скупой человек в мире. Она известна тем, что сколотила огромное состояние, имела влияние на Уолл стрит и мировые рынки, но сама ходила в лохмотьях и жила в съемной квартире.

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В материале “Рамблера” — о том, как жила Гетти Грин и почему она не любила тратить деньги.

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Гетти Грин родилась в Массачусетсе в 1834 году. Ее отец занимался китобойным промыслом, сотрудничал с Китаем и получал серьезные доходы с этого бизнеса. Девочку воспитывал ее дедушка, а ее мать постоянно болела, поэтому в шесть лет она увлеклась чтением финансовых прогнозов и экономических газет. В 13 она уже работала бухгалтером у своего отца, в 15 поступила в школу.

От своего отца она унаследовала 7,5 миллионов долларов и инвестировала в облигации гражданской войны США. Несмотря на то, что ее родственники были против. Она также пыталась получить наследство своей тети в виде двух миллионов долларов, но проиграла суд — было доказано, что более раннее завещание оказалось подделкой и два миллиона долларов ушли на благотворительность.

Гетти дорожила своими деньгами, поэтому перед замужеством обязала супруга подписать брачный договор с отказом от ее денег, несмотря на то ,что он сам был мультимиллионером. Пока ее супруг работал над своим бизнесом, она инвестировала свои деньги, используя три принципа: инвестирование, запас наличности для срочных операций и холодный ум. Так сначала она скупала новые доллары, выпущенные после Гражданской войны, а потом направила их на облигации железных дорог.

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Женщина имела серьезное влияние на Уолл-стрит. Ее боялись местные бизнесмены, так как она создала себе образ властной женщины в мужском бизнесе. Однажды она давала в долг городскому правительству Нью-Йорка, это произошло во время Банковской паники 1907 года.

О Гетти Грин ходили легенды, а точнее — о ее скупости. Так, она носила одно и то же черное платье, жила в съемных квартирах и меняла нижнее белье, когда оно сильно изнашивалось. У нее был старый экипаж, а прачка стирала только те части платья, которые сильно загрязнялись. Сама она мылась в холодной воде и не включала батареи, чтобы сэкономить.