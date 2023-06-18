Кто такие змееловы и зачем они нужны

Змеелов — одна из древнейших профессий, которая появилась в Индии очень давно. Тогда их называли заклинателями змей и уже тогда эта профессия считалась очень опасной. Каждый раз при встрече со змеей змеелов не знал, чем она закончится.

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Эта профессия существует и по сей день для разных нужд. Змеиный яд широко используется в медицине и косметологии, и это — один из самых дорогих компонентов. О том, как работают змееловы — в материале “Рамблера”.

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Кто может быть змееловом

Не каждый человек подойдет для работы змееловом. Во-первых, он не должен быть аллергиком, чтобы в случае укуса ему успели ввести противоядие. Аллергики часто очень остро реагируют на укусы змей и других ядовитых животных, поэтому такая профессия подойдет не всем.

Во-вторых, такой человек должен иметь очень быструю реакцию, чтобы увернуться от укуса. Яд некоторых змей очень опасен и может вызвать серьезную реакцию организма всего за несколько минут. Некоторые виды змей плюют ядом в глаза, что увеличивает шансы на летальный исход.

В-третьих, у человека должен быть высокий болевой порог. Змееловы вкалывают себе небольшие дозы змеиного яда, чтобы у них выработался иммунитет. Однако боль от него может быть очень сильной, но ее нужно терпеть. Те, кто пережил встречу со змеей говорят, что тело сковывает такая боль, как будто на него пролили кипяток.

Как ловят змею

Для лова змей нужно специальное снаряжение. Человек надевает перчатки из плотной резины и сапоги. Змея не может прокусить плотную резину, поэтому из ее клыков не вытекает ценный для змеелова яд. Они берут с собой мешок и специальную палку для ловли змей. Иногда используются щипцы корнцанги для того, чтобы схватить змею.

Вопреки распространенном мнению, змеелов не убивает змей. Им важен только яд, а он выделяется только при жизни. Змеелов прижимает змею к земле и она принимает такое положение, в котором яд сам вытекает из ее клыков. Змеелов собирает яд и отпускает змею или отправляет ее в серпентарий, где яд продолжают сцеживать.