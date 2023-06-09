Стало известно, какие продукты нельзя есть Карлу III

Оказывается, некоторые ингредиенты были под запретом. Так, по словам шеф-повара Кэролайн Робб, которая работала на королевской кухне с 1987 по 2000 год, в блюда для членов королевской семьи нельзя было использовать сырой лук и чеснок. Связано это было с тем, что все члены королевской семьи много общаются с другими людьми, а значит их дыхание должно оставаться свежим.