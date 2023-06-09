Названы суммы гонораров российских звезд за корпоративы

По словам эксперта, больше всего заказчикам придется заплатить за выступления Сергея Шнурова и SHAMANа. Он отметил, что на телевидении и тусовках Шнурова увидеть нельзя, но на заказниках он работает, его гонорар может составлять около 13 миллионов рублей.