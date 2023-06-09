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Стали известны гонорары российских артистов за корпоративы

Самых высокооплачиваемых музыкантов назвал анонимный специалист популярного букингового агентства. Его слова приводит издание KP.RU.

Названы суммы гонораров российских звезд за корпоративы
© Unsplash

По словам эксперта, больше всего заказчикам придется заплатить за выступления Сергея Шнурова и SHAMANа. Он отметил, что на телевидении и тусовках Шнурова увидеть нельзя, но на заказниках он работает, его гонорар может составлять около 13 миллионов рублей.

На второе место собеседник издания поставил Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Его гонорар равен примерно 8,8 миллиона рублей. Также в пятерке лидеров Гарик Сукачев (8,8 миллиона рублей), Филипп Киркоров (7,9 миллиона рублей) и Николай Басков (7 миллионов). Как отметил эксперт Басков может не только петь, но выступить на мероприятии в качестве ведущего.

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