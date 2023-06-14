Кто такие нганасаны: гости из палеолита

Представителей этого народа осталось очень мало, их жизнь уже почти не связана с традиционным укладом, а этническую одежду носят немногие.

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Но их корни уходят далеко в прошлое, и для сохранения культуры делается многое, включая выпуск книг на этническом языке.

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Что известно о нганасанах и как их общение с соседями помогали всем взаимно развиваться – в материале «ФедералПресс».

Что мы знаем о нганасанах

Это коренной народ, численность которого сегодня составляет менее 700 человек. Большая часть из них – на севере Красноярского края, в центральной части полуострова Таймыр. Сами себя они часть называют ня или тавгийцы.

Несмотря на небольшое количество, нганасаны разделяются на западных – авамских и восточных – вадеевских. Первые проживают в основном в поселках Усть-Авам и Волочанка Дудинского городского поселения, вторые – в поселке Новая Хатангского сельского поселения. Однако их различия – не только в месте дислокации, но и в особенностях языка.

РИА "ФедералПресс"

Откуда пришли нганасаны

Это потомки самого древнего населения Таймыра. Их предки охотились здесь на дикого оленя еще в эпоху палеолита. В средневековье на них повлияли встречи сначала с тунгусами, а позднее и самодийцами. Временем создания этноса называют XVII–XVIII века – тогда объединились племена пясидской самояди, кураков, тидирисов, тавгов и некоторых других. Когда русские покорители севера обнаружили нганасанов, они уже говорили на самодийском языке. Предполагается, что изначально их язык был иной, и до нашего времени он не сохранился.Позднее нганасаны пережили еще некоторые влияния, например, юкагирское и эвенкийское, что отразилось на их культуре и языке.

До революции этот народ принято было называть самоядь. Иногда по названию их наиболее многочисленных групп использовали термины «тавгийские», «авамские», «вадеевские самоеды».

Термин «нганасаны» стали использоваться с 1930-х годов, в основу положено местное слово «нганаса», что значит «человек».

Как живут нганасаны

Кочевой образ жизни был распространен у них до середины прошлого века. Обычно занимались охотой на дикого северного оленя, песцов, зайцев и птиц, в основном – куропаток, гусей, уток. Осенью они делали это у сезонных переправ – такой метод охоты называется поколками. Зимой оленей загоняли в сети или в загороди, для чего могли использоваться олени-манщики, собаки, маскировочные щиты. Благодаря такому образу жизни у нганасан обработка оленьих шкур вышла на высокий качественный уровень.

Существовало и оленеводство, но животных использовали именно в качестве транспорта. Нганасаны имели большое количество разновидностей нарт для разных целей: весенние, теплые женские, самые разные грузовые. Когда во второй половине ХХ века этот народ перешел к оседлости, домашнее оленеводство у них прекратило существование. По той же причине заметно изменился и род занятий. Лишь немногие продолжают заниматься охотой и рыболовством.

Где живут нганасаны

Сегодня большинство представителей народа живут в типовых домах, а чумы сохранились лишь в нескольких семьях. Но относительно недавно все было по-другому.

Нганасаны жили в стойбищах, похожих на поселения других тундровых оленеводов. Это было три-четыре чума конической формы диаметром от трех до девяти метров. Зимний вариант назывался голомо и представлял собой пирамиду, где стены и крыша состояли из плах и досок, обложенных сверху дерном.

В 30-е годы прошлого века они стали использовать балок – прямоугольный возок на полозьях, покрытый оленьими шкурами или брезентом и отапливаемый железной печкой. Этот вид жилища нганасаны позаимствовали у долган.

Как одевались нганасаны

Основой их одежды были оленьи шкуры, для украшения которых наносились аппликации из меха разного цвета. В качестве мужской одежды использовали малицу белого цвета, на которую в периоды холодов надевали сокуй с капюшоном. Также представители сильного пола носили пояс, который исполнял функции рюкзака – к нему привязывали голенища обуви, нож в ножнах, огниво, футляр для трубки, кисет.

РИА "ФедералПресс"

Традиционный женский вариант – это распашная парка и ровдужный комбинезон с нашитыми на груди металлическими бляхами. При этом в качестве головного убора использовали не капюшон, а белую шапку-капор.

Орнаменты и геометрические фигуры на одежде играли важную роль – по ним можно было определить социальный статус человека. Нганасаны независимо от пола смазывали волосы оленьим жиром и заплетали две косы, добавляя к ним металлические подвески.

Сегодня традиционную национальную одежду носит примерно четверть нганасан.

Чем питаются нганасаны

Основа кухни этого народа – оленина, рыба, водоплавающая птица. Для того чтобы запастись продуктами впрок, их вялили. Когда нганасаны начали контактировать с русским населением, то довольно быстро позаимствовали чай и табак. Также северяне познакомились с мукой, благодаря чему в их традиции появились лепешки с икрой.

В отличие от одежды, национальные блюда по-прежнему являются основными на столах нганасан. Однако и привозные продукты все активнее входят в их рацион.

Во что верят нганасаны

Среди этого народа распространены как православие, так и традиционный культ. На практике это приводит к синкретизму, то есть взаимному проникновению разных религиозных традиций. Так, в культе нганасан помимо Земли, Солнца, Огня, Воды как отдельных персонажей появились русский Бог, Миколка-бог (Святой Николай). Распространены и иконы, в которых видят собственных духов-покровителей.

Национальные праздники также во многом связаны с местными верованиями. Например, ежегодно в поселке Волочанка отмечается летнее солнцестояние под названием Большой день – Аныодялы. В это время проходят игры и состязания. Среди других важных дат – праздник чистого чума (мадуся), который организуют по окончании полярной ночи, или день прохождения через каменные ворота (фала-футу).

Каким языком пользуются нганасаны

Письменность у этого народа появилась только в 80-е годы прошлого века. С тех пор преподавание родного языка стало практиковаться в начальных классах. На этом языке также выступают популярные фольклорные группы на Таймыре, такие как «Хенсу» и «Нгамтусо».

РИА "ФедералПресс"