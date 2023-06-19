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Женщина-сиамский близнец рассказала о своей сексуальной жизни

61-летние американцы Лори и Джордж Шаппеллы, самые взрослые сиамские близнецы в мире, рассказали о своей интимной жизни. Близнецов цитирует The Sun.

Женщина-сиамский близнец рассказала о своей сексуальной жизни
© Lenta.ru

Близнецы соединены головами и в остальном имеют раздельные организмы, при этом Лори может ходить и возит с собой на каталке трансгендерного брата Джорджа, рожденного с расщеплением позвоночника. По словам Лори, она всегда хотела иметь семью и потеряла девственность в 23 года.

Джордж всегда поддерживал желание сестры ходить на свидания и вести сексуальную жизнь. «Пока я была на свиданиях, Джордж читал книги, так как мы обращены лицами друг от друга, он игнорировал всяческие поцелуи. Не понимаю, почему, если я сиамский близнец, мне нельзя любить, чувствовать себя женщиной», — размышляет Лори.

В 2006 году Лори была помолвлена, но за четыре месяца до свадьбы ее жених ушел из жизни — его сбил пьяный водитель. В потере ее больше всего поддержал Джордж. Близнецы продолжают работать: Лори — в прачечной, а Джордж пишет музыку, в частности для кино.

Ранее сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, живущие в американском штате Коннектикут, рассказали о своей необычной интимной жизни. У 22-летних сестер общие печень, кровоток и репродуктивная система, в том числе вагина.

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