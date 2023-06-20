Насильник с космического завода. Засекреченная история первого секс-маньяка СССР

В конце 1960-х советский Днепропетровск потрясла серия изнасилований и убийств молодых женщин. До этого секс-маньяки в СССР не заводились, по крайней мере официально. Дело серийного насильника быстро засекретили. По легенде, на его поиски срочно командировали 3000 лучших оперов со всего Союза, а за ходом дела следил лично генсек Брежнев. Однако найти маньяка помогла случайность и очень внимательная девушка — одна из чудом выживших жертв. Как ловили первого секс-маньяка СССР — в материале «Секрета фирмы».

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Информации об Александре Берлизове немного. А та, которая есть, — разнится. Например одни источники утверждают, что он появился на свет и вырос на Кубани, в маленьком городке Тихорецке. По другим данным, Саша родился в украинском Днепропетровске, а позже его семья перебралась на Ставрополье. Разнится и информация о дате его рождения.

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Возможно, всё объясняется просто. Из-за жутких преступлений и поднявшейся в городе паники дело Александра Берлизова быстро засекретили, подробности его личной жизни скрыли от широкой общественности.

Доподлинно известно только одно — ключевым городом в биографии маньяка стал Днепропетровск. Там Саша превратился в опасного преступника, начал насиловать и убивать. Там же его и расстреляли.

Но обо всем по порядку.

Обычный парень из обычной семьи

Александр Берлизов родился 12 октября 1946 года (по другим данным — в 1952 году) в полной семье, став единственным ребенком любящих родителей. Первые годы жизни Саши ничем не примечательны, он рос самым обычным мальчишкой. В школе учился средне, животных не мучал, внимания милиции не привлекал. С родителями у парня всегда были тёплые отношения.

Закончив среднюю школу, Саша пошел в ПТУ. Там отучился на электромонтажника и немного поработал по специальности. По некоторым данным, после училища Берлизов даже поступил в вуз — Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, однако рвения к учёбе не проявил и вылетел с первого же курса.

Потом была срочка, а после неё, в конце 60-х — начале 70-х, Берлизов устроился работать на знаменитый в советские годы завод «Южмаш» в Днепропетровске. Тогда Саше было чуть больше 20 лет.

Работа на космическом заводе

Работа у Берлизова была непростой — завод «Южмаш» специализировался на производстве ракетно-космической техники. Объект секретный, стратегический, при приёме нового сотрудника — обязательная тщательная проверка.

В те годы шанс попасть на подобное предприятие был не у многих: внимательно смотрели на происхождение человека, на его родственников, судимости, нарушения и другие порочащие проступки. Однако таковых у Берлизова не нашлось: молодого электромонтажника спокойно приняли на работу.

На заводе Берлизов быстро проявил себя с лучшей стороны: был активным, заинтересованным, не боялся трудных задач. Такие люди с задатками лидера были нужны стране — вскоре Берлизов стал главой комсомольской организации одного из цехов завода, а ещё — председателем совета общежития, в котором проживал.

Чуть позже он вошёл в заводской дружинный отряд, который помогал днепропетровской милиции бороться с криминалом. По некоторым данным, сделал он это специально, чтобы лучше скрывать следы своих преступлений и наперёд знать о планах милиции по собственному розыску.

В свободное от работы время парень увлекался криминалистикой. Молодой человек зачитывался тематическими книгами, анализировал расследования уголовных дел. Впоследствии подкованность в этой области помогла преступнику путать следы и долгое время оставаться непойманным.

Демон ночного города

Что именно подтолкнуло Берлизова на преступный путь — неизвестно. Казалось бы, у молодого человека было всё: престижная работа, почётное звание комсорга цеха, хорошие отношения с родителями, да и внешностью парень был не обделён. По воспоминаниям современников, он был высоким статным красавцем, крепкого спортивного телосложения с тёмно-русыми слегка вьющимися волосами, «мечта всех девушек».

По одной из версий, вероятной причиной, побудившей Берлизова встать на кровавый путь, было «типичное» для маньяков неумение общаться с противоположным полом. Другая версия также говорит о возможных проблемах на любовном фронте: якобы завоевать расположение понравившейся дамы для Берлизова труда не составляло, а вот построить долгие отношения почему-то не получалось — «все девушки его бросали».

Как бы то ни было, но в один из дней 1969 года Александр Берлизов отправился на свою первую охоту. Слоняясь по улицам ночного Днепропетровска, он приметил одинокую девушку, которая поздно возвращалась с работы домой. Дождавшись, пока она свернёт в тёмный переулок, маньяк подкрался к жертве и набросился со спины. Берлизов сорвал с девушки косынку и начал душить, а когда та потеряла сознание — изнасиловал.

После этого маньяк забрал себе на память пару вещей несчастной и скрылся. В тот раз убивать жертву Берлизов не стал. Подкованный в криминалистике преступник рассудил, что потерпевшая никак не сможет его опознать: нападал он со спины, дело было на тёмной улице, свидетелей нет, да к тому же в процессе жертва и вовсе потеряла сознание.

Маньяк оказался прав — преступление осталось безнаказанным. Тогда Берлизов понял, что и дальше может проворачивать свои грязные делишки по этой схеме. Выждав некоторое время, он вышел на поиски новой жертвы. В следующие два года Берлизов совершил десятки аналогичных нападений.

Первое время маньяк только насиловал и грабил своих жертв, но позже начал убивать. По одной из версий, на убийство его мог «сподвигнуть» страх быть пойманным.

Во время одного из нападений Берлизов заметил, что жертва вдруг очнулась и увидела его лицо. Маньяк испугался, что женщина запомнит его внешность и сдаст милиции. Недолго думая, Берлизов задушил несчастную. После того случая маньяк стал убивать всех жертв, которым не повезло очнуться и увидеть его лицо.

Неуловимый насильник

Сыщики знают: у всех серийных преступников есть свой почерк, по которому можно связать воедино несколько похожих дел. Был свой криминальный почерк и у Берлизова, однако долгое время милиция просто не обращала внимания на появившегося в городе серийного насильника.

Дело в том, что Берлизов делал большие промежутки между нападениями, да еще и не все жертвы шли жаловаться в милицию — стыдились и боялись огласки. Кроме того, маньяк был очень осторожен: не оставлял отпечатков и следов обуви, старался не оставлять биоматериал, тщательно вытирал следы своей слюны и спермы с тел жертв, не бросал на месте преступления мусор, по которому его могли вычислить.

Ну и, конечно, на руку Берлизову было членство в отряде дружинников. Он знал график и маршруты дежурств и выбирал безопасные для себя время и место нового нападения.

Только несколько лет спустя стало очевидно — в Днепропетровске орудует настоящий маньяк. К этому времени в милиции уже знали о ряде подобных случаев, а нападения на девушек стали происходить все чаще. По городу поползли страшные слухи о серийном насильнике, нападающем на женщин во тьме.

Позже СМИ дали маньяку звучное прозвище — Ночной Демон. Опасаясь паники, дело Демона быстро засекретили, но людскую молву было не остановить.

В городе начались беспокойства, жители вовсю жаловались на бездействие милиции. В свою очередь, милиция трудилась в поте лица — на поиск преступника бросили лучших оперов. В ходе расследования сыщики проверили всех бывших зэков-насильников Днепропетровска и окрестностей. Кроме того, под проверку попали и все бездомные города. Но все было без толку.

Напуганные горожане стали собираться в добровольческие дружины, мужчины старались встречать с работы родственниц, женщины не выходили одни на улицу в тёмное время суток, а городские предприятия отменили для работниц вторую и третью смены, чтобы сотрудницы не возвращались с работы по темноте.

Брежнев и 3000 милиционеров

Есть в истории розыска днепропетровского маньяка примечательный эпизод. Шумиха о страшном маньяке, который держит в страхе целый город, дошла и до Кремля. Делом серийника заинтересовался даже сам генсек СССР Леонид Брежнев, который начинал свою партийную карьеру в Днепропетровске.

Брежнева якобы настолько обеспокоила судьба города, в котором прошла его юность, что в Днепропетровск срочно направили 3000 милиционеров со всего СССР.

Оперативникам поставили задачу в кратчайшие сроки найти и задержать маньяка. Всесоюзное подкрепление плотно взялось за дело.

Вскоре опера обшарили все подвалы, чердаки и подворотни Днепропетровска, по городу каждый вечер и ночь ходили патрули. Для поимки маньяка даже разыграли целое шоу и устроили, что называется, охоту «на живца».

В этом операм помогали девушки из числа сотрудниц милиции и добровольцев. Также в женщин переодевали и мужчин-оперативников. Задействовали даже местных артистов. Но поймать маньяка так и не получилось. Казалось, будто он почувствовал опасность и залег на дно.

Позже выяснится: так оно и было. Берлизов, состоявший в отряде дружинников, знал и о масштабном подкреплении, и о маскараде, и обо всех других подробностях своего розыска.

Маньяк затаился и перестал нападать.

Операция по его поимке провалилась, командированных сотрудников милиции стали отзывать обратно из Днепропетровска.

Практически сразу после отъезда из города милицейского подкрепления Берлизов вышел из подполья: изнасиловал и убил молодую женщину. Поговаривали, что сделал он это якобы в насмешку и издевку над проглядевшими его сыщиками.

Впрочем, некоторые источники утверждают, что никакого вмешательства Брежнева в это дело не было, а днепропетровского маньяка ловила своими силами местная милиция. Официальных подтверждений или опровержений данному эпизоду нет. Поскольку операция успехом не увенчалась, её также могли засекретить, как и само дело маньяка Берлизова.

Выжившая, или Модные ботинки и невнимательность

Тем временем, поверив в свою полную безнаказанность, Берлизов потерял бдительность и начал совершать ошибки, которых так ждали искавшие его следователи.

Первым проколом неуловимого маньяка стала его неосмотрительность и... модные импортные ботинки. Берлизов оставил следы обуви на свежем снегу рядом с местом очередного преступления. Сыщики проверили рисунок подошвы и выяснили, что во всем Днепропетровске такие ботинки были только у редких счастливчиков, которые умудрились урвать заморский дефицит. Само по себе это не было веской уликой, но импортный след взяли на карандаш.

Вскоре Берлизов ошибся уже по-крупному. Подкованный в криминалистике маньяк решил изменить свой почерк и напасть на женщину среди дня. По некоторым данным, маньяк пробрался в общежитие, заранее вычислив комнату, в которой проживала семья местного инженера. Глава семейства был на работе, дома оставались только его молодая супруга и годовалая дочь.

Берлизов вломился в комнату, и по своей обычной схеме напал на девушку, придушил её до потери сознания и изнасиловал. В тот момент, когда душегуб уже собирался уходить, внезапно проснулся ребёнок и закричал. Вопли малыша привели мать в чувства — девушка не подала виду, но приоткрыла глаза и увидела лицо Берлизова. Маньяк не заметил, что его «срисовали» и спокойно убежал прочь.

Пострадавшая стала первой, кто увидел лицо Ночного Демона и осталась после этого в живых. Прибывшие на место милиционеры пытались составить фоторобот со слов потерпевшей, но ничего не получалось — из-за сильнейшего потрясения девушка путалась в описании.

Однако жертва оказалась не из робкого десятка и пообещала операм помочь опознать преступника. Девушка была уверена, что если снова увидит маньяка, то обязательно его узнает.

Жертва стала охотником

В следующие недели оперативники вместе с выжившей жертвой буквально ходили по городу и заглядывали в лица прохожих. Искали везде: на рынках, в музеях и театрах, магазинах и кафе. В одном из очередных рейдов девушка вместе с прикреплённым к ней сыщиком ехали в трамвае. Как вдруг пострадавшая застыла от ужаса: в одном из пассажиров жертва узнала своего мучителя. Девушка взглядом указала сыщику на мужчину в конце салона.

Берлизов тоже узнал свою жертву и понял, что за ним пришли. В панике маньяк раздвинул створки дверей трамвая и на ходу выскочил на улицу. Сыщик не успел поймать удирающего душегуба, но хорошо его разглядел.

Вскоре подробный фоторобот маньяка «прилетел» во все отделы милиции Днепропетровска. Милиционеры города получили ориентировку, теперь поймать маньяка было делом техники. Патрули направили на все предприятия города, силовики с фотороботом в руках дежурили у проходных заводов. «Южмаш» не стал исключением.

В свою очередь, уверенный в своей безнаказанности Берлизов не пустился в бега. Он затаился, но остался в городе и продолжил вести свою обычную жизнь. Преступник все также ходил на работу и носил все те же импортные ботинки.

Арест и казнь

Очень быстро сыщики заметили в толпах рабочих похожего на описание мужчину. Берлизов оказался на крючке, за ним установили наблюдение. А чуть позже опера получили разрешение на обыск его комнаты и не прогадали: под матрасом Берлизова нашли сборник стихов, принадлежавший одной из его жертв. Маньяка задержали.

Последующие обыски в доме его родителей на Ставрополье окончательно поставили точку в этом деле. Опера нашли тайник маньяка, где хранились все его «трофеи»: губные помады, нижнее белье, сумочки, заколки, зеркальца, расчёски, украшения.

Отпираться было бессмысленно. Узнав, что следователи побывали в доме родителей и нашли его схрон, Берлизов во всём сознался. Маньяк стал рыдать и каяться, уверяя следователей, что осознал свою вину и больше никогда не встанет на преступный путь.

Дело днепропетровского маньяка передали в суд. Психиатрическая экспертиза диагностировала у Берлизова половую психопатию, однако врачи единогласно признали его вменяемым и несущим ответственность за свои поступки.

Суд признал Александра Берлизова виновным в девяти убийствах и 42 изнасилованиях и приговорил маньяка к высшей мере наказания — смертной казни.