«Бабушка-хейтер» мечтает создать свой собственный рок-мюзикл

Галина Николаевна Швабинская в свои 78 лет стала звездой интернета. Она прославилась, как «бабушка-хейтер». Галина Николаевна ведёт свой видеоблог, где слушает современных исполнителей и делится своим мнением об их песнях.

© Нижегородская правда

Искреняя реакцию на современную музыку прославила Галину Николаевну в интернете. Теперь она решила пойти дальше и снять клип на песню «Свободная внутри». Съёмки проходили в Нижнем Новгороде.

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Мы поговорили с Галиной Николаевной и узнали, как она решила стать блогером, почему для клипа выбрала именно Нижний Новгород и как ей, несмотря ни на что, удаётся оставаться молодой душой.

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Галина Николаевна Швабинская живёт в Гороховце и снимает на видео свои реакции на современную музыку. На её канале более 52 тысяч подписчиков, и эта цифра растёт с каждым днём.

Карьера у Галины Николаевны была разнообразная: 10 лет она отработала фотографом, потом ещё 10 лет трудилась старшим инспектором в госстрахе, позже ушла в военный комиссариат. Там она работала и делопроизводителем, и архивариусом, и машинисткой.

«Вот сколько у меня профессий, – улыбается она. – Потом я ушла на пенсию».

Однако, как признаётся Галина Николаевна, сидеть дома без дела – это не для неё.

На мысль о создании блога пенсионерку натолкнули внуки. Галина Николаевна потеряла мужа. Горе потери, одиночество, тоска…Внуки хотели поддержать свою бабушку и предложили ей попробовать снимать видео, объяснили, как пользоваться ноутбуком.

«Чем сидеть и скулить, я решила, что лучше заняться видео, – рассказывает Галина Николаевна. – Я смотрела разные ролики других ребят, стала интересоваться, что к чему. Мне до такой степени это всё зашло, что я стала этим заниматься».

С технической стороной помогают внуки – они устанавливают камеру, снимают видео, монтируют ролик и помогают разместить на сайте.

Первое видео было посвящено реакции на рэпера Моргентерша (физическое лицо, признанное иноагентом в России).

«Маленько он мне не зашёл, мата было слишком много, – делится Галина Николаевна. – Ну и я его матюгнула как следует. К женщинам он очень плохо относился. И внуки назвали меня «бабушкой-хейтером», так и прижилось. Я стала слушать других исполнителей – так у них прекрасные все молодёжные песни. И я влюбилась».

Сама Галина Николаевна себя «хейтером» не считает, так как современных музыкантов она куда чаще хвалит, чем ругает.

«Я и раньше любила весёлые песни, рок, металл, – делится она. – И стала реакции делать только на них».

В отличие от многих людей преклонного возраста Галина Николевна не считает, что блогерство – это несерьёзная работа.

«На камеру не так-то легко работать, – объясняет она. – Я думаю, глупо говорить, что блогер – это несерьёзно. Блогерство – очень тяжёлая работа, чуть слово не то сказал – и всё, конец. Тут тонкая политика, одно слово пропустил – и всё, до свидания».

Душа поёт

Непосредственность и искренность реакций Галины Николаевны покорила пользователей интернета. Вскоре у неё появилось множество преданных поклонников.

«Какому человеку неприятно, когда о нём хорошо отзываются? – рассказывает она. – Мы стали дальше снимать, чтобы получать положительные эмоции. Раз людям нравится то, что я делаю, значит, я всё делаю правильно!»

Галина Николаевна очень любит общаться с подписчиками и воспринимает их как своих друзей. Многие из них даже узнают её на улице.

«Как только я начала снимать видео, меня начали узнавать дети, – рассказывает она. – Школьники с учёбы идут и здороваются со мной. Я спрашиваю: «Откуда вы меня знаете? Разве мы знакомы?», а они отвечают: «Мы вас в интернете видели». Приятно, когда тебя узнают, дети – особенно».

Недавно у Галины Николаевны даже стали брать автографы, некоторые поклонники приходили в гости, чтобы познакомиться. Хотя так позитивно её воспринимают не все.

«В интернете много хейтеров хлеще меня, – делится Галина Николаевна. – Я ведь никому не хамлю, а есть много таких, кто очень грубо говорит. Мне это не по сердцу, тяжело воспринимается, но я стараюсь на это не обращать внимания.

И никакие гневные и бранные комментарии не смогли отбить у бабушки-блогерши желание снимать видео.

«Никогда в жизни не хотелось бросить, – признаётся она. – Наоборот, хотелось дальше и дальше продолжать слушать и снимать видео».

Фанаты и поклонники всегда готовы защитить Галину Николаевну от нападок.

«Мои подписчики меня поддерживают хорошим словом, говорят: дураков везде полно, не обращайте внимания, – с гордостью делится она.– В комментариях многие заступаются за меня, ведут войну с хейтерами. А я не обращаю на злые комментарии внимания – как говорится, собака лает, караван идёт».

Рок-звезда

Неожиданно, но именно комментарии хейтеров послужили катализатором для создания своего клипа. Несколько пользователей в комментариях грубо написали о том, что Галине Николаевне не стоит снимать видео и посоветовали заняться чем-то другим.

«Мне стало обидно. Если я пожилой человек, то жизнь уже, значит, кончилась?! – возмущается бабушка-блогер. – Да я, можно сказать, только сейчас окунулась в радостную и весёлую жизнь».

Так и появилась идея создания своей песни «Свободная внутри».

«Текст мне написала подруга моего внука Юля Майская, – рассказывает Галина Николаевна. – Музыку мы взяли из интернета. А посыл был таким: всегда нужно оставаться весёлым и свободным».

Сама бабушка-блогер признаётся: она чувствует себя свободной во всём, что делает, и возраст её совсем не сковывает.

«Возраст – это просто цифра, да хоть 100 лет мне будет, – уверена она. – Пока здоровье позволяет, я буду делать то, что мне нравится. Я свободный человек и внутри, и снаружи. Секрета никакого нет – вот мой возраст, он есть. Цифра тут ни при чём, какой у тебя характер, так ты и живёшь».

Снимать клип было решено в Нижнем Новгороде. Этот город много значит для Галины Николаевны – здесь она училась в молодости. К тому же, по её мнению, в Нижнем Новгороде очень красивая природа и много необычных мест, где отдыхают и веселятся молодые люди.

«Для клипа нужно было общение с молодёжью и интересные локации, – объясняет Галина Николаевна. – У нас здесь, в Гороховце, нет скейт-парков, а в Нижнем есть. Плюс ещё для съёмок нам дали площадку ночного клуба «Ненависть», и мы там работали».

Одной из самых необычных стала съёмка в парке «Швейцария».

«Там мне предложили лечь, и чтобы через меня велосипедист перелетел, – рассказывает Галина Николаевна. – Я сначала испугалась, а потом увидела, как мальчишки ложатся и через них перелетают на велосипедах. И решила: дай-ка и я попробую. Если ни на кого велосипед не упал, значит, и на меня не упадёт. Два раза надо мной перелетел велосипедист – я даже не дёрнулась ни разу».