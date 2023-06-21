Актриса фильмов для взрослых рассказала о необычном хобби

Популярная порноактриса Лекси Луна поделилась, что в свободное время любит собирать кукольные дома. О необычном хобби она рассказала изданию New York Post.

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Луна рассказала, что у нее есть множество комплектов для создания игрушечных домиков. Они состоят из множества мелких деталей, работа с которыми требует терпения и концентрации, добавила порноактриса.

«Для меня это своего рода терапия. Мне необходимо такое занятие, чтобы переключиться и на следующий день быть в ударе», — призналась Луна.

Если же в процессе сборки что-то идет не так, то порноактриса разрушает домик игрушечным резиновым молотком. По словам Луны, возможность сделать это компенсирует потраченное на неудачную попытку время.

Порноактриса добавила, что делится видео с процессом сборки в аккаунте на OnlyFans.

«Так я даю людям возможность составить обо мне другое мнение. Они любят смотреть, как я этим занимаюсь», — отметила актриса.