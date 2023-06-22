Как дожить до 123 лет: секреты Амантины дос Сантос

Амантина дос Сантос Дювиргем родилась 22 июня 1900 года в Бразилии. В этом году ей исполняется 123 года. Недавно она поделилась секретом долгой жизни.

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В качестве ежедневного рациона она выбирает варёные яйца и традиционный бразильский пирог из муки маниока.

Амантина также советует активно двигаться. Для себя она выбирает танцы. Даже в таком возрасте долгожительница может исполнить несколько движений, правда, с поддержкой нескольких человек.

В честь предстоящего 123 летия, мэр штата Парана устроил праздник в зале часовни Сан-Себастьяна.