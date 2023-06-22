Гость провел 603 ночи в пятизвездочном индийском отеле и не заплатил

Индийская полиция расследует дело подозреваемого в мошенничестве Анкуша Дутты, который провел почти два года в пятизвездочном отеле, не заплатив за проживание. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

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Анкуш Дутта забронировал номер в отеле Roseate House в Дели 30 мая 2019 года и должен был выехать на следующий день. Однако он решил продлить свое пребывание в отеле на 603 ночи до 22 января 2021 года, оставив после себя неоплаченные счета на сумму $70 тыс.

«Счета были сфальсифицированы, чтобы скрыть фактическую задолженность», — говорится в полицейской жалобе, которую цитирует газета Indian Express.