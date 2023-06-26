«Бородатый допинг»: почему солдаты с растительностью на лице становятся непобедимыми

Результаты необычного исследования опубликовали специализированные издания США, освещающие работу Пентагона. Американские ученые несколько лет назад в ходе проведения ряда экспериментов попытались выяснить, каким образом наличие или отсутствие бороды влияет на боевые качества солдат и офицеров. Казалось бы, пустая трата времени и денег? Вовсе нет! Во многих странах мира люди, отправляющиеся на войну, отпускали бороды. Как оказалось не зря…

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Допинг в виде бороды

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Если верить проведенным исследованиям военных специалистов США, то солдаты, носящие бороду, при стрельбе значительно чаще попадают в цель, а также намного выносливее, своих гладко выбритых коллег. Как утверждают ученые, для проведения эксперимента было взято 100 военнослужащих в свое время прошедших пекло боевых действий в Афганистане. Испытуемых разделили на четыре группы: 25 человек спецназа; носителей бороды; 25 спецназовцев без бороды; 25 солдат регулярной армии, которые специально отрастили бороду и 25 человек, которые этого не делали. Дальше были проведены обычные военные учения. Однако их результаты крайне удивили руководство Пентагона. Пятьдесят солдат с бородой по всем показателям значительно превзошли солдат, не обладающих растительностью на лице. Мало того, было подмечено, что военнослужащие, не имеющие бород, постоянно попадали в различные неприятные ситуации, которые удачно избегали военнослужащие с растительностью на лице. В итоге генерал армии США Деймс Е. Маттис даже под действием эмоций и данных исследования выступил с заявлением перед солдатами, отправляющимся в горячие точки с призывом отращивать бороды, по его словам, для их же собственной безопасности.

Самсон был прав

Самое интересное состоит в том, что исследования, проведенные американскими военными, полностью подтвердили текст Ветхого завета Библии. В одной из притч этой древнейшей книги человечества описывается история силача Самсона, считавшегося непобедимым воином, способным в одиночку противостоять целым армиям врага. Секрет его неимоверной силы, а также неуязвимости для стрел и мечей противника заключался в волосах и бороде, которые Самсон никогда не стриг. Как-то раз к нему подослали обольстительницу, чтобы выведать секрет силы непобедимого воина. Женщина успешно выполнила возложенную на нее миссию. Узнав, в чем сила Самсона, она ночью, тайно обстригла его волосы и бороду. На другой день силач был схвачен врагами и заточен в темницу. Однако, едва волосы снова отросли, как к Самсону вернулась вся его прежняя сила. Факт подтверждения древней притчи практическими опытами военных США, не только лишний раз подтвердил уникальность содержащихся в Библии текстов, но и объяснил традиции различных народов издревле считающихся прекрасными воинами. В частности на территории России испокон веков казаки, непревзойденные специалисты проведения военных операций всегда носили усы и бороды. Живущие по соседству с ними кавказские народы, также знамениты своей любовью к бороде, а также талантами великолепных воинов. Впрочем, ношение бороды полезно не только солдатам.

Талант синоним бороды