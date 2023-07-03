Екатерина II: как на самом деле выглядела русская императрица

Екатерина II, известная также как Екатерина Великая, была одной из самых влиятельных и знаменитых женщин в истории России. Ее правление, которое продолжалось с 1762 по 1796 год, оставило неизгладимый след в истории России. Но как на самом деле выглядела русская императрица? Екатерина в своих дневниках определяла свой рост, как высокий.

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Согласно историческим исследованиям и описаниям современников, Екатерина II была женщиной среднего роста - около 1,57 метра. Ее фигура была стройной и пропорциональной, что подчеркивалось ее элегантными и стильными нарядами.

Молодая Екатерина, приехавшая в Россию из Германии в 1744 году, была красивой и привлекательной женщиной. Она имела светлые волосы и голубые глаза, что придавало ей нежный и женственный облик. Ее кожа была белой и нежной, а лицо – овальной формы с выразительными чертами. Ее улыбка считалась очаровательной и привлекательной.

С возрастом она приобрела более серьезный и властный вид, а ее фигура потеряла былую стройность. Однако, несмотря на это, Екатерина II продолжала быть привлекательной и достойной мужского внимания внимания женщиной.