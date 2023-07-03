Король Великобритании Карл III появился на публике в юбке

Король Великобритании Карл III и его жена Камилла прибыли с официальным визитом в Шотландию. Соответствующая информация появилась в официальном аккаунте британской королевской семьи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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В понедельник, 3 июля, монаршая чета посетила Киннейл Хаус в Эдинбурге. Британский правитель был одет в белую рубашку с галстуком, серый жилет, пиджак и килт (предмет мужской шотландской национальной одежды, напоминающий по крою юбку — прим. «Газеты.Ru») в клетку тартан. Его образ дополнили кожаный спорран, иными словами, поясная сумка-кошель, а также гольфы и башмаки на шнуровке.

Поездка короля Карла III и королевы Камиллы в Шотландию приурочена к ежегодной «Холирудской неделе». Известно, что они пробудут в самой северной стране Великобритании до четверга и проведут за это время ряд традиционных мероприятий, в том числе Церемонию ключей и садовую вечеринку.