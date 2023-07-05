Кто такой клакер и почему его любят знаменитости

Клакер — необычная, но очень прибыльная профессия. У многих знаменитостей, выступающих на сцене, есть свой клакер. И его считают самым приближенным человеком в команде.

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О том, что это за профессия и почему клакеров уважают даже их начальники, — в материале “Рамблера”.

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Кто такой клакер

Клакер — достаточно древняя профессия. Историки утверждают, что впервые она появилась еще в III веке до нашей эры. Ораторы, соревнуясь на сцене друг с другом, нанимали клакеров. Эти люди приходили в числе зрителей, хлопали или унижали оратора в нужный момент. В результате чего выступление получалось более успешным.

Позднее профессия клакеров распространилась в Средневековой Европе, где главным развлечением стали театры. Однако и политики на свои выступления также приводили клакеров. Они хлопали в нужный момент, заставляя делать толпу то же самое.

Сейчас многие люди, чья профессия заключается в выступлении на сцене, прибегают к услугам клакеров. Например, это происходит во время съемок телешоу, концертов или просто публичных выступлений. Как правило этим занимаются начинающие артисты и те, кто не уверен в себе.

За посещение одного концерта клакер получает 50-100 долларов. Такая сумма получается из-за того, что он должен изучить программу выступления, знать практически все реплики звезды и вовремя подавать реакцию. Поэтому в командах звезд часто присутствуют штатные клакеры, которые занимаются организацией на концертах и считаются одними из самых приближенных слушателей.

Феномен клаки

Клакеры работают по “феномену клаки”. Его открыл американский психолог Роберт Чалдини. Большинство его работа посвящены поведению человека в обществе как в социально значимом конструкте. Он выяснил, что феномен работает на основе социального доказательства — люди, которые находятся на концерте, часто прибегают к конформному поведению и повторяют за большинством. То есть если в зале кто-то засмеется или начнет хлопать, то другие неосознанно будут повторять за ним.

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