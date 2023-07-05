65-летний геймер уже 15 лет играет только в одну игру
Один из пользователей сайта Reddit поделился интересной историей о том, что его 65-летний тесть на протяжении 15 лет играет только в одну игру - Call of Duty: World at War.
Геймер солидного возраста избрал своей платформой консоль Xbox 360 и долгие годы показывает неплохую статистику. На прикрепленном скриншоте видно, что его соотношение убийств к смертям составляет 498768/294385.
В комментариях быстро подсчитали, что затраченное на игру время равно примерно 1% от всей жизни мужчины.
Call of Duty: World at War - шутер от первого лица, выпущенный в 2008 году. События игры разворачиваются во время Второй мировой войны в Европе. Также в проекте представлен тихоокеанский театр военных действий с новой для серии стороной союза "Оси" - Японской империей.