65-летний геймер уже 15 лет играет только в одну игру

Один из пользователей сайта Reddit поделился интересной историей о том, что его 65-летний тесть на протяжении 15 лет играет только в одну игру - Call of Duty: World at War.

Геймер солидного возраста избрал своей платформой консоль Xbox 360 и долгие годы показывает неплохую статистику. На прикрепленном скриншоте видно, что его соотношение убийств к смертям составляет 498768/294385.

В комментариях быстро подсчитали, что затраченное на игру время равно примерно 1% от всей жизни мужчины.