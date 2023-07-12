Чем известен Милан Кундера

На 95-м году жизни скончался известный французский писатель чешского происхождения Милан Кундера.

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Как складывалась жизнь романиста и какими произведениями он запомнился миру – в материале "Рамблера".

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Детство и юность

Кундера родился в далеком 1929-м году в Чехословакии. Он рос в окружении творческих людей: его отец был пианистом, а брат – писателем и переводчиком. Неудивительно, что уже в школе мальчик начал писать свои первые стихи.

Милан пережил Вторую Мировую войну будучи совсем юным. После ее окончания он подрабатывал, где получалось, и даже успел примерить на себя роль джазового музыканта. В 1948-ом году окончил школу и стал изучать философию в Карловом университете в Праге, обучение в котором повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Юноша был погружен в мир литературы, музыки и кинематографа в течение двух семестров, а после перевелся на факультет кино в другое престижное столичное заведение – Пражскую академию музыкального искусства. Ее он окончил в 1952-ом году.

Свою карьеру Кундера начал с должности ассистента, а позднее стал профессором академии на факультете кино. Молодой человек преподавал мировую литературу, а параллельно принимал участие в деятельности редакционных советов двух местных литературных журналов.

Первые произведения

Первое произведение Милан Кундера опубликовал в 1953-м году. Им стал сборник стихотворений под названием "Человек – необъятный сад", посвященный мыслям о человеческой личности. Однако известность мужчина приобрел чуть позднее, а именно – после выпуска собрания стихов и выхода 3-х частей цикла новелл "Смешные любови". Над ними писатель трудился в течение 10 лет.

Первый роман "Шутка" Кундера издал в 1967-м году. Произведение посвящено чешской интеллигенции в условиях советской действительности.

Участие в политической жизни общества

Вскоре после этого мужчина принял участие в IV съезде союза писателей Чехословакии. На нем прозвучали призывы к демократизации политической жизни страны. Тогда же в обществе запустились процессы, которые привели к "Пражской весне".

Из-за активной гражданской позиции мужчину лишили возможности преподавать и публиковаться. В качестве дополнительного наказания все его произведения изъяли из книжных магазинов и библиотек.

Дальнейшее творчество

Несмотря на ограничения мужчина писатель продолжал творить, и в 1970-м году он закончил работу над вторым романом под названием "Жизнь не здесь". В произведении Кундера рассуждал о кризисе личности и творческом угасании в тех реалиях, в которых ему самому и приходилось существовать на тот момент.

В последующие годы писатель выпустил романы "Вальс на прощание" и "Книга смеха и забвения". Последнее также не получило одобрения правительства, вследствие чего мужчину даже лишили гражданства.

На фоне происходящего Кундера был вынужден перебраться во Францию, и в 1981-м году стал гражданином этой страны. Здесь он написал и выпустил одно из своих наиболее известных произведений – роман "Невыносимая легкость бытия". В нем писатель рассуждал о смысле жизни, свободе человека, вечном противостоянии добра и зла и, конечно же, искусстве.

Последние годы жизни

После пережитых событий писатель вел закрытый образ жизни и отказывался от общения с журналистами. Известно, что он периодически наведывался на свою Родину для встреч с близкими друзьями.