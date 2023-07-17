Кто такая Марите Мельникайте

Юная и дерзкая, ей по плечу были любые партизанские задачи. Она желала одного – избавить Родину от фашистов, и до последнего вздоха была верна своему призванию.

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В этом году исполнилось сто лет со дня рождения Марите Мельникайте и 80 лет – со дня ее изуверской казни в гестапо. Всего 20 лет жизни – но жизни, достойной памяти народа.

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Почему в Тюмени названа улица в честь Мельникайте и за какой подвиг разведчице присвоили звание Героя Великой Отечественной войны – в материале «ФедералПресс».

Жизнь до войны

«Марите Иозовна Мельникайте родилась 18 марта 1923 года в литовском городе Зарасай в бедной семье кузнеца», – рассказывают о Герое Великой Отечественной войны в тюменском музее «Городская дума».

РИА "ФедералПресс"

Отец Марите был верующим католиком. Денег у семьи не было, отец трудился на заводе, дочь воспитывал в строгости, поэтому девушка была трудолюбивой и скромной. В семилетнем возрасте ей пришлось бросить школу, потому что нужно было пасти скот. В 14 лет она пошла работать наравне со взрослыми: была батрачкой, разнорабочей на кондитерской фабрике Avanti.

Когда Литва вошла в состав Советского Союза, судьба Марите изменилась. Она всегда отличалась волевым характером и потому вступила в комсомол. После начала Великой Отечественной войны литовских комсомольцев эвакуировали на восток. Так Мельникайте переехала в Тюмень.

Труженица тыла

В Тюмени Марите Мельникайте работала на деревообрабатывающем комбинате «Красный Октябрь».

«Только сколачивала ящики для мин, которые делают другие», – рассказывала девушка о своей работе в тылу.

Ей хотелось быть ближе к военному делу. Рвение заметили, и комсомолка перешла на завод «Механик», где делали боеприпасы для фронта. Там девушка вытачивала корпуса для мин. Казалось бы, ответственное занятие, но и этого боевой Марите оказалось мало.

Разведчица Мельникайте

Спустя год жизни в Тюмени Марите попросилась добровольцем на фронт. Ее отправили на курсы разведчиков при 16-й Литовской стрелковой дивизии. После окончания курсов в мае 1943-го Мельникайте закинули с группой товарищей в тыл врага.

Тогда Марите вновь попала на Родину, но уже в другой роли. В Зарасайском уезде она стала организатором подпольной комсомольской организации и участвовала в боевых действиях партизанского отряда им. Кестусиса.

В ту пору девушке было всего 18 лет. Несмотря на юный возраст, на нее возлагались серьезные боевые задачи: она минировала железные дороги и поджигала военные склады фашистов.

«За голову неуловимой комсомолки каратели обещали 200 тысяч марок, но никто из местного населения ее не выдал», – рассказали работники музея.

Подвиг Марите Мельникайте

Летом 1943 года Марите успешно справилась с боевой задачей: ее отряд пустил под откос эшелон с боеприпасами и свежими воинскими частями вблизи станции Дукштас, состав следовал в сторону Ленинграда. Но тут Мельникайте и трое ее товарищей попали в засаду.

«В ночь с 6 на 7 июля группа Марите отправилась к белорусским партизанам, куда присылали взрывчатку, боеприпасы и оружие. Группа встретилась с карателями, боролись до последнего патрона, погибли друзья, а девушку с заломленными за спину руками увезли в гестапо», – рассказали историки.

20-летнюю девушку зверски пытали пять дней: вырывали ногти, жгли ноги раскаленным железом, хлестали плетью. Но Марите не выдала фашистам дислокацию отряда.

Мельникайте выдержала пытки, а одного из карателей хлестнула по лицу со словами: «Вы все – убожество. Только мучать и умеете! Я смерти не боюсь, вы от меня ничего не узнаете».

Тогда фашисты устроили показательную казнь. Это было 13 июля 1943 года. Каратели согнали людей и устроили расправу над измученной девушкой. Очевидцы рассказывали, что на Марите было страшно смотреть: она была седая и еле передвигалась на обожженных ногах, сплошь покрытых синяками. Белая сорочка была вся в крови.

«Зачем вы сюда пришли, фашистские псы? Я сражалась и умираю за Советскую Литву!» – превозмогая муки, бросила напоследок партизанка своим палачам.

Память о Герое

РИА "ФедералПресс"

В 1944 году Марите Мельникайте посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Ее подвиг помнят и сегодня: именем девушки названы улицы, ей посвящены памятники и обелиски: