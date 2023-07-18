Как спортсмен из России стал самым тяжёлым сумоистом в истории

Анатолий Михаханов, известный в мире японского спорта как Орора Сатоси, родился в 1983 году в бурятском поселке Заиграево. Его прозвали Орора, что в переводе означает Северное Сияние. Он стал первым профессиональным борцом сумо российского происхождения и установил мировой рекорд, став самым тяжеловесным сумотори за всю историю этого вида борьбы в Японии.

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Анатолий Михаханов рос в семье, где уже был один родственник с внушительным весом в 320 кг. С самого детства он проявлял невероятную силу и мощь. В 13 лет он без труда вытащил корову из канавы, подняв ее за рога. К 16 годам его рост составлял 191 см, а вес – 200 кг.

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Изначально Анатолий не планировал спортивную карьеру. Он мечтал стать врачом, но его выдающиеся физические данные привлекли внимание руководителя российско-японского проекта «Международный центр инноваций и технологий». По его рекомендации, Михаханов отправился в Санкт-Петербург, где получил приглашение от известного тренера токийской школы сумо Китаноуми Тосимицу.

Следующие 18 лет жизни Анатолия прошли в строгой восточной дисциплине и постоянных тренировках. Он подчинялся режиму, вставая в 4 часа утра и занимаясь дважды в день. Он также усердно изучал японскую культуру и язык. Все это требовало крайней целеустремленности и выдержки.

Михаханов стартовал в сумо с успехом. Он завоевал право выходить на дохе и схватываться с достойными соперниками. За время своей спортивной карьеры он принял участие в 111 состязаниях, одержав 376 побед и претерпев поражений примерно столько же. Он не достиг высшего профессионального уровня, ограничившись третьей лигой, но его скромные спортивные достижения не помешали ему обрести народную любовь и войти в историю.

В 2017 году Михаханов побил мировой рекорд, достигнув веса в 289 кг, став самым тяжелым сумотори за всю историю. В 2018 году он установил новый рекорд – 292 кг. Предыдущий рекорд принадлежал японцу Ямамотояме, весившему 266 кг.