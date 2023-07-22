Россияне рассказали, какие непрошеные советы родных портят им жизнь

"Мое любимое, когда говорят - вот если бы откладывала эти 500 рублей на кофе каждый день, ты накопила бы в месяц, в год, за всю жизнь вот столько то. И это касается не только кофе. Но вот зачем мне такая жизнь, если я себя даже в таких мелочах ограничивать буду";



"Вместо машины лучше б квартиру взяли. Третий год спрашиваю, где в Москве раздают квартиры по 320 тысяч рублей, так ни один советчик и не раскололся";



"Мне часто дают советы тратить на что-то дельное, а не на брендовые вещи со словами ‘как можно столько на сумку/обувь/вещь потратить?! Ну и кому сдались эти бренды!?’. Я давно всем таким советчикам отвечаю, что у меня турецкие подделки, так проще.



Мама тоже все мои покупки переводит в ‘сколько всего можно было по саду и дому сделать’, хотя не обижена совершенно материально мной";



"Моя такая больная осуждаемая тема "траты на собак"! Собачники поймут! Типичные охи-ахи: " Сколько стоят таблетки от клещей?? И что они прям мясо едят? А зачем от глистов таблетки, из-за сырого мяса? А зачем еще и прививки, они же домашние? Кинологи популисты, они не нужны, главное то, что природой заложено!".