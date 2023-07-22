Россияне рассказали, какие непрошеные советы родных портят им жизнь

Россияне рассказали, какие непрошеные советы родственников портят им жизнь
Россияне рассказали о том, какие непрошеные советы и осуждения они получали от родственников, друзей и просто знакомых. Такое обсуждение поднялось в одном из популярных сообществ в соцсетях.
Самые интересные ответы читайте в материале "Рамблера".
Оказалось, очень многие россияне любят считать чужие деньги и давать советы по финансовому планированию:
"Мое любимое, когда говорят - вот если бы откладывала эти 500 рублей на кофе каждый день, ты накопила бы в месяц, в год, за всю жизнь вот столько то. И это касается не только кофе. Но вот зачем мне такая жизнь, если я себя даже в таких мелочах ограничивать буду";
"Вместо машины лучше б квартиру взяли. Третий год спрашиваю, где в Москве раздают квартиры по 320 тысяч рублей, так ни один советчик и не раскололся";
"Мне часто дают советы тратить на что-то дельное, а не на брендовые вещи со словами ‘как можно столько на сумку/обувь/вещь потратить?! Ну и кому сдались эти бренды!?’. Я давно всем таким советчикам отвечаю, что у меня турецкие подделки, так проще.
Мама тоже все мои покупки переводит в ‘сколько всего можно было по саду и дому сделать’, хотя не обижена совершенно материально мной";
"Моя такая больная осуждаемая тема "траты на собак"! Собачники поймут! Типичные охи-ахи: " Сколько стоят таблетки от клещей?? И что они прям мясо едят? А зачем от глистов таблетки, из-за сырого мяса? А зачем еще и прививки, они же домашние? Кинологи популисты, они не нужны, главное то, что природой заложено!".
Многие считают, что могут комментировать то, как другой человек расставляет приоритеты:
"Помню как в разговоре всплывало немое осуждение, когда говорили что у нас была свадьба на 50 человек гостей, с ведущим и бармен шоу. Типа, лучше б отдыхать улетели"
"Я стараюсь очень много путешествовать и каждый раз получаю вопросы типа: зачем столько ездить?! Пора остепениться! Давно бы уже квартиру купила";
"Мне как-то высказала счастливая мать троих детей, что я эгоистка и думаю только о себе, поэтому детей у меня нет. Элегантный способ посоветовать, куда мне потратить свои деньги (и остальные ресурсы)"
"Лучше б квартиру побольше купили, а не детей в Америке родили! (Были причины свои). Лучше б машину давно поменяла, чем постоянно ездишь по заграницам...".
Для многих россиян спорным вопросом становится ремонт. Люди считают, что все обязательно должны делать ремонт и еще и так, как хочется им:
"Я сейчас делаю ремонт и объединила гостиную и кухню. Получается одно большое пространство. Рассказала об этом подруге и она выдала "Зачем так делать? Я б никогда такое городить не стала, лучше пусть отдельно было бы"...Вот сама себе и городи что хочешь, подумала я";
"Меня родственники уже два года терроризируют, что вместо отпусков за сто тысяч два раза в год лучше бы ремонт в квартире сделала. И никому не докажешь, что он мне не нужен, и я в этой квартире бываю по сути тока на выходных и пару раз в неделю из-за графика работы".