Профессиональная сваха рассказала о самых запомнившихся клиентах

Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева рассказала о самых запомнившихся клиентах: вдовце, желающем найти похожую на покойную жену невесту, и мечтающей о богатом пенсионере из Осло молодой девушке. Подробное интервью о своей работе она дала сайту «Страсти».

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Карасева работает в сфере знакомств уже десять лет и ищет пару только для тех, кто готов к серьезным отношениям и браку. Она рассказала, что очень внимательно относится к потребностям клиентов и старается почувствовать каждого, чтобы найти ему подходящего партнера или партнершу. Так, когда потерявший жену мужчина попросил профессиональную сваху найти похожую на нее женщину, она сразу предупредила его о возможных сложностях.

Директор брачного агентства отметила, что среди ее клиентов старше 60 лет «страсти часто кипят нешуточные». Например, ей пришлось немного вмешаться в отношения между 68-летним мужчиной и его 61-летней пассией. Женщина ездила в гости к возлюбленному по три раза в неделю, но никогда не звала его к себе, и он начал ревновать. Оказалось, что у нее дома жили две невоспитанные кошки, испортившие мебель и подравшие обои, из-за чего она стеснялась приводить мужчину домой.

Самый смешной запрос, по словам Карасевой, она получила от 20-летней девушки. Она мечтала о пенсионере из Осло, который отдавал бы возлюбленной всю пенсию.

Карасева также вспомнила пару, которая так и не сложилась: вышедшая в ремиссию после рака женщина и мужчина, инвалид-колясочник. По ее словам, они оба были очень активными, но не очень уверенными в себе. Им удалось пересилить себя и попытаться познакомиться, но искры между ними так и не возникло.

В интервью сваха также рассказала, сколько стоят ее услуги, назвала примерный возраст клиентов и объяснила, почему выбрала знакомства делом своем жизни.