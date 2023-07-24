Королевский эксперт рассказал о жестком характере Кейт Миддлтон

В качестве подтверждения своих слов Лоу рассказал, как Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло в эфир в марте 2021 года. Тогда во дворце заявили, что королевская семья «опечалена» рассказом герцогов Сассекских, и намерена во всем разобраться. В заявлении также была строчка «некоторые воспоминания могут разниться», против которой выступали некоторые члены королевской семьи, но Кейт Миддлтон настояла на том, чтобы эта фраза осталась.