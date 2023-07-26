Что известно про короля Норвегии

Королевство Норвегия входит в список стран с самым высоким ВВП на душу населения. Формой правления в государстве является конституционная монархия. У нее очень давняя история, которая не планирует заканчиваться. За сохранение монархии как символа национального единства выступают около 70 процентов населения Норвегии.

С 1991 года во главе государства стоит король Харальд V. И если про британских монархов говорят много, то про норвежских слышно не так часто. Что известно про короля одной из самых богатых стран мира? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Кто такой Харальд V и как он стал королем?

Харальд V принадлежит к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Он является внуком короля Хокона VII, который правил Норвегией в 1905 – 1957 годах, и сыном короля Улафа V, правившего в 1957 – 1991 годах.

Принц Харальд родился в 1937 году в резиденции Скаугум в Аскере. Сейчас ему 86 лет. Он стал первым с 1370 года принцем, родившемся на территории Норвегии. Харальд — троюродный брат королевы Великобритании Елизаветы ІІ. В 1940 году королевская семья покинула Норвегию из-за вторжения в страну войск Гитлера и переселилась временно в Вашингтон. Через пять лет Харальд вернулся в страну. С 1955 года он учился в университете Осло и в военной академии, а с 1960 - в Оксфорде.

После смерти Улафа V в 1991 году Харальд автоматически вступил на норвежский престол и правит страной же 32 года, сохранив девиз отца "Все для Норвегии". В руках короля находится исполнительная власть. Кроме того, он является Верховным главнокомандующим сухопутными и морскими силами государства и опекуном Церкви Норвегии. Высшая законодательная власть в королевстве принадлежит однопалатному парламенту.

"Больше всего времени мы посвящаем встречам с норвежцами, общению с ними. На встречи уходит 4 из 5 – 6 рабочих дней. Еженедельно у меня собирается правительство", — рассказывал о своих рабочих буднях король в одном из интервью.

Чемпион мира по парусному спорту

Всю свою жизнь Харальд V профессионально занимался парусным спортом и участвовал в чемпионатах, уже будучи королем Норвегии.

"Парусный спорт – моя страсть на протяжении всей жизни. Впервые я участвовал в парусных соревнованиях в 1947 году, когда мне исполнилось 10 лет".

В 1988, 1982 и 1987 годах со своей командой король завоевал бронзовую, серебряную и золотую медали на чемпионате мира по парусному спорту. В июле 2005 года вместе с экипажем они выиграли золотую медаль на чемпионате Европы в Швеции.

Тайные встречи с королевой Соней

Нынешняя королева Норвегии Соня Харальдсен родилась в 1937 году в семье крупных торговцев текстилем. С Харальдом они познакомились в 14 лет на морском празднике. Через восемь лет, в 1959 году, наследник норвежского престола пригласил Соню на свой выпускной бал в Военной академии и между ними завязались отношения. Девять лет они были вынуждены встречаться тайно из-за "некоролевского" статуса избранницы будущего короля.

Однако Харальд был намерен жениться на Соне. Он заявил, что готов отказаться от права на престол, если королевская семья будет препятствовать их любви. В итоге отец Харальда Улаф V проконсультировался с правительством и одобрил брак.

Церемония бракосочетания состоялась 29 августа 1968 года в Осло. У короля Харальда и королевы Сони двое детей — принцесса Марта Луиза и кронпринц Хокон.

Мечтает быть серфингистом: кто займет престол после Харальда V?

После Харальда королем Норвегии станет его сын Хокон. В 1990 году в конституцию были внесены поправки, согласно которым престол наследует старший ребенок, вне зависимости от его пола. Хокон — второй ребенок в семье и, согласно правилам, корону должна была получить принцесса Марта Луиза. Однако первым в очереди на титул правителя Норвегии остался сын Харальда. А, вот, дети Хокона будут наследовать престол уже по новым правилам. После него править будет его дочь — принцесса Ингрид Александра.

В этом году кронпринцу Хокону исполнилось 50 лет, и он уже часто исполняет обязанности монарха из-за проблем со здоровьем у отца. Будущий наследник норвежского престола получил степень бакалавра политических наук в Калифорнийском университете в Беркли, стал магистром исследований в области развития в Лондонской школе экономики и получил военное образование.

Особенно внимание общественности привлекла личная жизнь кронпринца. Хокон женился на простой девушке по имени Метте-Марит Тьессем Хейби, которую он встретил на музыкальном фестивале. У супруги будущего короля есть сын от предыдущего брака и нет высшего образования, из-за чего их союз многие подвергали жесткой критике. В СМИ также писали о якобы темном прошлом кронпринцессы, связанном с запрещенными веществами. Однако Харальд V не стал препятствовать свадьбе и дал свое благословение.

Еще один интересный факт о будущем короле — Хокон мечтает быть серфингистом:

"Меня часто спрашивают, чем бы я занялся, если бы не был кронпринцем. Тогда я бы был профессиональным серфингистом и устроил бы мировое турне. Сейчас я, наверное, был бы уже экс-спортсменом, потому что мне почти пятьдесят лет".