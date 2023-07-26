Женщина полюбила рожать детей и стала суррогатной матерью

Женщина из США решила стать суррогатной матерью из любви к процессу вынашивания ребенка. Об этом рассказывает Daily Mirror.

25-летняя Ессения Латорре из Луисвилля, штат Джорджия, стала матерью двоих детей и очень хотела снова испытать состояние беременности, но не была готова к третьему ребенку. Ей так понравилось быть беременной, что она решила принять участие в программе суррогатного материнства. Муж поддержал ее.

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Латорре прошла все необходимые процедуры и после официального включения в список кандидатов на суррогатное материнство выбрала семейную пару, которая готова была присылать ей снимки ребенка после его рождения и позволять общаться с ним. В июне 2022 года, через полгода после знакомства с семьей будущего младенца, Латорре провели процедуру подсадки эмбриона, и через пять дней тест показал, что она беременна.

Женщина рассказала, что эта беременность оказалась лучшей из трех, и она была очень счастлива. На протяжении девяти месяцев она делилась с родителями малыша всеми новостями и рассказывала о своем самочувствии. За вынашивание младенца Латорре получила 40 тысяч долларов (примерно 3,6 миллиона рублей), кроме того ей компенсировали покупку одежды для беременных.

В феврале 2023 года Латорре родила здорового мальчика, и ей даже позволили подержать его после рождения. «Я ощущала близость с ним, но никогда не чувствовала, что это мой ребенок», — призналась американка. Женщина сообщила, что с момента родов пребывает в постоянной эйфории и очень счастлива за ребенка и его родителей. Несмотря на внушительный гонорар за вынашивание ребенка, Латорре утверждает, что воспринимает его как бонус и что деньги не были ее целью.