Королева Дании Маргрете II установила рекорд

В 2023 году королева была признана монархом, который дольше всех правит в стране. Об этом сообщает издание nowtolove.com.

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83-летняя королева взошла на престол 14 сентября 1972 года, сменив своего скончавшегося отца короля Фридриха IX. Маргрете стала первой королевой Дании: до этого право престолонаследия переходило только по мужской линии.

В марте 1953 года в закон о престолонаследии Дании были внесены изменения и Маргрете стала наследной принцессой, а затем и королевой.

В этом году Маргрете II вошла в историю Дании, как самый долго правящий монарх за всю историю страны, превзойдя своего предка Кристиана IV, который ранее был рекордсменом: правил 51 год и шесть месяцев.

Срок же правления страной Маргрете II в июле пересек границу в 51,5 года.

Напомним, что абсолютный рекорд правления страной в мире принадлежит королю Франции Луи XIV, который оставался на престоле в течение 72 лет. На втором месте — королева Великобритании Елизавета II: она пробыла на троне почти 70 лет.