Участница ВОВ из Астрахани отпраздновала вековой юбилей

Участница Великой Отечественной войны из Астрахани отпраздновала вековой юбилей
Участнице Великой Отечественной войны Алие Ильясовой, живущей в Приволжском районе Астраханской области, исполнилось 100 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.
В апреле 1942 года ее направили учиться в Астрахань в 50-й батальон связи. А уже через месяц она была в Сталинграде, в составе 125-го отдельного полка связи 63-й армии, которой командовал генерал-майор Дмитрий Лелюшенко. После Сталинграда в составе Первого Украинского фронта полк участвовал в боях за освобождение Киева и Львова.
Ильясова прошла также Польшу, Чехословакию, дошла до Германии. Алия Акимовна награждена медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Праги" и "За победу над Германией".