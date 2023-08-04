Участница ВОВ из Астрахани отпраздновала вековой юбилей

В апреле 1942 года ее направили учиться в Астрахань в 50-й батальон связи. А уже через месяц она была в Сталинграде, в составе 125-го отдельного полка связи 63-й армии, которой командовал генерал-майор Дмитрий Лелюшенко. После Сталинграда в составе Первого Украинского фронта полк участвовал в боях за освобождение Киева и Львова.