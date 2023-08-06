Житель Индии расколол более 270 орехов головой и побил рекорд

До него рекорд принадлежал 41-летнему Мухаммаду Рашиду. Впервые он установил его в 2014 году, расколов 150 орехов. В 2016 году он повысил планку до 181 ореха. В 2017 году за дело взялся Кумар, который побил рекорд с результатом 217 орехов. А в 2018 Рашид вернул себе первенство, разбив 254 грецких ореха. Тогда между Рашидом и Кумаром было соревнование, в котором второй уступил с результатом 239 орехов.