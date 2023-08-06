Житель Индии расколол более 270 орехов головой и побил рекорд

Житель Индии расколол более 270 грецких орехов головой и побил рекорд
Мастер боевых искусств Навин Кумар расколол лбом 273 ореха. 27-летний индиец побил рекорд по количеству разбитых грецких орехов головой за одну минуту. В секунду он раскалывал в среднем 4,5 ореха.
До него рекорд принадлежал 41-летнему Мухаммаду Рашиду. Впервые он установил его в 2014 году, расколов 150 орехов. В 2016 году он повысил планку до 181 ореха. В 2017 году за дело взялся Кумар, который побил рекорд с результатом 217 орехов. А в 2018 Рашид вернул себе первенство, разбив 254 грецких ореха. Тогда между Рашидом и Кумаром было соревнование, в котором второй уступил с результатом 239 орехов.
Согласно условиям, грецкие орехи должны быть сырыми, они могут быть расположены на столе в любом порядке, но за один удар можно расколоть только один орех. Скорлупа должна разбиться минимум на две части, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.