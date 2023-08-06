«Умерла у меня на руках»: японка рассказала о гибели сестры в Хиросиме

Воду мы накачивали ручным насосом из колодца в углу двора. И вот на третий день я пошла к сестре, чтобы обтереть ее, почистить от паразитов, и она меня тихо попросила: «Митико, воды». Я смочила в воде маленькое полотенце для рук, чтобы выжать воду ей в рот, она не смогла глотать фактически. Тут она умерла у меня на руках, — рассказала Митико Кодама.