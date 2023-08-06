Кем был японец, который пережил два ядерных взрыва

Ровно 78 лет назад — 6 августа 1945 года — на Хиросиму сбросили ядерную бомбу. Через три дня та же участь постигла и другой японский город Нагасаки. Жертв этой трагедии стали называть хибакуся. С японского это слово переводится как "люди, подвергшиеся воздействию взрыва".

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"Рамблер" рассказывает историю хибакуся по имени Цутому Ямагути, который сумел пережить целых два ядерных взрыва.

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Японец Цутому Ямагути жил в городе Нагасаки и работал в компании "Мицубиси" инженером-судостроителем. В Хиросиму Цутому отправили с командировкой. 6 августа был последним командировочным днем мужчины: он собирался купить подарки семье и отправиться на поезд. Однако утром американский бомбардировщик B-29 скинул на землю нечто большое и черное, и японец уже не мог думать ни о каких подарках. Это была атомная бомба.

Посмотрев вверх, Цутому даже на мгновенье подумал, что из самолетного люка с парашютом выпрыгнул очень упитанный человек. Случился сильнейший взрыв, но японцу повезло: он успел упасть в глубокую яму поблизости. После того как все закончилось, он еле-еле добрался до заводских зданий, где работал. Вокруг было столько пыли и пепла, что казалось, будто утро сменилось непроглядной ночной тьмой.

Мужчина попал в бомбоубежище, где находились еще десятки пострадавших. Вот только многие из них уже с трудом походили на людей. В тот же день Цутому Ямагути купил себе билет на поезд домой и отправился обратно к жене и детям. По возвращении семья узнала его с трудом. Два дня он терпел ужасные боли, но все же не выдержал и 9 августа отправился на работу в компанию "Мицубиси".

Коллеги не верили Цутому, ведь считали, что настолько смертоносных технологий попросту не могло существовать. Однако вскоре им не повезло убедиться в реальности происходящего: ядерная бомба обрушилась уже на Нагасаки. Цутому Ямагути смог выжить и на этот раз. Мужчина удачно упал на пол, его не задели даже осколки выбитых окон. Жертв в Нагасаки было меньше, чем в Хиросиме, поскольку город стоял на холмистой местности. Однако количество умерших все равно ужасало — 60 тысяч человек.

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Ямагути страдал от лучевой болезни, в результате которой потерял волосы и зубы. Однако в сравнении с остальными хибакуся ему повезло намного больше. Долгое время мужчина не участвовал в акциях в поддержку пострадавших от ядерных ударов. Он считал, что чувствует себя хорошо, а потому своим участием может задеть тех, кто пострадал гораздо сильнее.