«Ноль обязанностей»: стало известно, за что принц Гарри получает зарплату в американской компании
После того как принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от обязанностей членов британской королевской семьи, они зарабатывали не только откровениями о родных. Младший наследник принцессы Дианы устроился работать в лайф-коучинговую американскую компанию BetterUp, где получает большую зарплату. Однако его коллеги возмущены тем фактом, что ему платят огромные деньги практически ни за что.
Принц Гарри занимает в компании позицию директора по влиянию. На прошлой неделе сотрудники фирмы заявили, что давно сомневались в эффективности его работы. Возмущения были опубликованы в Сети, когда организация уволила около 100 человек.
Работники компании сообщили, что герцог Сассекский получает семизначную заработную плату просто за то, что стал «отвлекающим фактором». Они считают, что в компании пользуются его скандальной славой. Боссов устраивает, что почти в каждой статье о принце Гарри упоминается BetterUp.
— Сначала я думал, что приход принца Гарри это круто. Но вскоре мы стали понимать, что он скорее отвлекающий фактор. На самом деле никто не сможет вам сказать, чем он занят в компании. У него ноль обязанностей, — заявил один из сотрудников компании изданию Daily Mail.
Британский туроператор On The Beach намерен раздать более сотни мемуаров принца Гарри Spare, которые жители страны выбросили во время отпуска. По словам одной из сотрудниц компании, отделы забытых вещей на самых популярных курортах «до краев наполнены экземплярами Spare».