«Ноль обязанностей»: стало известно, за что принц Гарри получает зарплату

После того как принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от обязанностей членов британской королевской семьи, они зарабатывали не только откровениями о родных. Младший наследник принцессы Дианы устроился работать в лайф-коучинговую американскую компанию BetterUp, где получает большую зарплату. Однако его коллеги возмущены тем фактом, что ему платят огромные деньги практически ни за что.

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Принц Гарри занимает в компании позицию директора по влиянию. На прошлой неделе сотрудники фирмы заявили, что давно сомневались в эффективности его работы. Возмущения были опубликованы в Сети, когда организация уволила около 100 человек.

Работники компании сообщили, что герцог Сассекский получает семизначную заработную плату просто за то, что стал «отвлекающим фактором». Они считают, что в компании пользуются его скандальной славой. Боссов устраивает, что почти в каждой статье о принце Гарри упоминается BetterUp.

— Сначала я думал, что приход принца Гарри это круто. Но вскоре мы стали понимать, что он скорее отвлекающий фактор. На самом деле никто не сможет вам сказать, чем он занят в компании. У него ноль обязанностей, — заявил один из сотрудников компании изданию Daily Mail.