Принца Гарри официально лишили королевского титула

На официальном сайте королевской семьи на странице принца Гарри пропало указание титула "Его Королевское Высочество". Об этом сообщает портал Page Six.

Также отмечается, что имена принца Гарри и Меган Маркл перенесли почти в самый низ раздела о членах королевской семьи.

Напомним, что в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что они отказываются от полномочий членов королевской семьи и соответствующих титулов. Ныне покойная королева Елизавета II поддержала внука и его супругу в решении вести независимую жизнь, добавив, что, несмотря на это, принц Гарри и Меган Маркл навсегда останутся ценной частью семьи.