Принц Гарри отправился за покупками для Меган Маркл в Токио

Принц Гарри отправился за покупками для своей супруги Меган Маркл в Токио. Об этом пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

После участия в саммите ISPS Sports Values Summit-Special Edition герцог Сассекский был замечен во время шопинга со своим другом Игнасио Фигуерасом. Sentebale — это организация, которую Гарри основал в 2006 году вместе с принцем Лесото Сейсо для помощи детям в Африке.

«Покупки для наших жен. Большое спасибо Токио за щедрое гостеприимство и доброе отношение к нам», — написал Фигуерас в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пост сопровождался снимком, на котором он и принц Гарри стоят в магазине на фоне блокнотов, сумок и рюкзаков.

После двое друзей были замечены в токийском аэропорту, откуда вылетели в Сингапур. 12 августа принц Гарри примет участие в ежегодном благотворительном матче Sentebale по поло.