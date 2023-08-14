Лев Толстой: сколько мог пожать великий русский писатель

Русский писатель Лев Толстой не мог своей жизни представить без силовых упражнений. Он был уверен – плодотворный умственный труд просто невозможен без физических нагрузок. В его доме находились кольца и трапеция, в дворе – турник, а сам писатель был заядлым гиревиком.

Рекорды литератора

Лев Николаевич практически ежедневно занимался с гирями до самой старости. С годами, конечно, в программу тренировок пришлось внести корректировки, но в молодости Толстой запросто «подымал одной рукой пять пудов» (один пуд – 16,38 килограмма). Следовательно, великий русский писатель мог пожать почти 82 килограмма! Но и в семидесятилетнем возрасте его форме завидовали многие. Так, «яснополянский старец» обгонял мальчишек в беге, отлично плавал, ездил верхом. В 1909 году, то есть за несколько месяцев до смерти, 82-летний Толстой в шутливом споре победил всех гостей в «борении на руках».

Из жизни на страницы книги

Многие персонажи произведений Толстого тоже увлекались атлетикой. «И, слушаясь этого голоса, он подошёл к углу, где у него стояли две пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости», – писал Толстой в «Анне Каренине» о Левине.

В другом романе – «Воскресенье» – можно встретить такие строки: «Достал из шкафа с бумагами с нижней полки две галтеры (гири) и сделал двадцать движений вверх, вперёд, вбок и вниз и потом три раза легко присел, держа галтеры над головой».

Кроме того, Лев Николаевич старался вести здоровый образ жизни. Его часто приводят в пример как активного борца за трезвость.