Екатерина II была одной из самых известных российских императриц, правившей Российской империей с 1762 по 1796 год.

Она пришла к власти в результате дворцового переворота, свергнув своего мужа Петра III.

Принято считать, что Екатерина II была одной из самых красивых и элегантных российских императриц. Хотя многие её современники отмечали, что она скорее много ухаживала за собой, чем была прирожденной красавицей.

Императрица была склонна к полноте и имела красноватый цвет лица, поэтому всячески стремилась устранить эти недостатки.

Вообще, для своего времени она была продвинутой женщиной. Она делала маски из протертой земляники или яблочного пюре, которые наносила на лицо и область декольте.

Подробнее о том, какие косметические процедуры делала императрица, рассказали в видео на странице @Historyinteresting.