Василий Алексеев: кто отравил сильнейшего человека в мире на Олимпиаде-80

Василий Алексеев, двухкратный советский олимпийский чемпион считал, что его поражение на Олимпиаде-80 было результатом преднамеренного отравления. Он утверждал, что ему специально подсыпали яд, чтобы уничтожить его шансы на победу.

Имевший внушительные габариты Василий Иванович, почтительно именовавшийся на международной арене прозвищем «Большой русский», родился в 1942 году Рязанской области в посёлке Покрово-Шишкино и начал заниматься тяжелой атлетикой в городе Шахты, где встретился с олимпийским чемпионом Рудольфом Плюкфельдером. Однако их сотрудничество продлилось недолго из-за различий в тренировочных методиках и темпераменте.

Видео дня

Алексеев решил заниматься индивидуально и разработал собственную методику тренировок, основанную на увеличении количества подходов к снаряду при небольшом весе. Эта система оправдала себя, и он стал 80-кратным рекордсменом мира.

Он начал свой путь к победе Олимпиаде с завоевания бронзы на чемпионате СССР 1968 года, а затем одержал победу на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, подняв в сумме троеборья 640 кг. В 1976 году он повторил свой успех на олимпиаде в Монреале.

38 -летний тяжеловес подошёл к домашним играм со всей ответственностью, но ему даже в страшном сне не могло присниться, что в итоге на табло напротив его великой фамилии будут значиться шокирующие ноли.

Ни разу не сумев поднять штангу с заявленным весом, который был значительно ниже его рекордных достижений, Алексеев так бесславно закончил выступления на международной арене.

Чиновники от спорта, тренера и болельщики тут же обвинили его в неподготовленности, а сам он был уверен, что находился в великолепной форме, а проиграл, только потому, что его специально отравили.

Среди тех, кто вонзил ему в спину нож, Василий Иванович называл собственного секунданта Александра Рыкова и главного тренера сборной СССР Александра Прилепина.

Согласно его утверждениям, накануне выступления его коллеги навестили его в номере и откровенно рассказали о том, что Леонид Тараненко, победитель в первом тяжелом весе, достиг успеха благодаря особому алтайскому эликсиру, который придавал ему дополнительные силы, достаточные для поднятия дополнительных 20-30 килограммов.

Убедив Алексеева принять настойку для уверенности, на следующий день они настаивали на том, чтобы он начал первую попытку с 170 кг, что на 15 кг меньше, чем вес, который спортсмен легко поднимал на тренировках.

Не поддавшись их уговорам, атлет заказал штангу весом 185 кг, но перед выходом все же выпил "чудо-напиток". После этого все стало казаться ему в тумане, вместо чувства бодрости он почувствовал боль в висках и затуманенность сознания. Штанга внезапно стала казаться маленькой и находящейся на значительном расстоянии. По словам Алексеева, он чувствовал себя как идиот, чьи ноги, словно запрограммированные, несли его к площадке, а голова не понимала, что он должен там делать.

После неудачи, проанализировав ситуацию, Василий Иванович пришел к выводу, что подкупленные тренер и секундант действовали в интересах другого супертяжеловеса, представляющего СССР - Султана Рахманова, который выступал за Украину на внутреннем первенстве.