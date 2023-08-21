Иосиф Сталин стал третьим по популярности политическим лидером прошлого

Позицию Сталина, замыкающего тройку, инициаторы опроса называют сенсацией — они ожидали его лидерства. Положительно о нём отзываются 65% опрошенных, отрицательно — 20%. Одобрение более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тыс. руб. в месяц, без высшего образования. Отрицательное отношение к Сталину чаще встречается среди образованных людей с наиболее высокими доходами.