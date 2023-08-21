Иосиф Сталин стал третьим по популярности политическим лидером прошлого
Его, по данным опроса Russian Field, опережают Пётр I и Екатерина II, получившие 82% и 71% голосов соответственно.
Позицию Сталина, замыкающего тройку, инициаторы опроса называют сенсацией — они ожидали его лидерства. Положительно о нём отзываются 65% опрошенных, отрицательно — 20%. Одобрение более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тыс. руб. в месяц, без высшего образования. Отрицательное отношение к Сталину чаще встречается среди образованных людей с наиболее высокими доходами.
Худшими правителями в истории страны россияне назвали Ельцина и Горбачёва. Наименее известными для опрошенных персонами оказались Иван III, Александр I и Александр II: от 38% до 53% не смогли дать оценку этим царям.