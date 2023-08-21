Скончался актер и танцовщик Джохаар Мосавал

Ушел из Джохаар Мосавал, легендарный танцовщик и актер, признанный "иконой балета".

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Как передает News24, артист был госпитализирован в конце июня после неудачного падения. В больнице танцовщику поставили диагноз остеоартроз позвоночника в тяжелой форме. Интенсивное лечение дало временный положительный эффект - через две недели Масавала выписали. Но вскоре здоровье пожилого артиста дало сбой, и в этом месяце его вновь госпитализировали.

О кончине "иконы" сообщает СМИ официальный представитель артиста Шарон Полсен.

Мосавал родился в 1928 году в Кейптауне, был старшим в семье с десятью детьми. Подростком его приметила Дульси Хоуз, первая южноафриканская прима-балерина, суть дав юноше путевку в жизнь - пригласив в балетную школу Кейптаунского университета. Причем - вопреки воле родителей и ропоту белой общины. В 1947-м Мосавал начал обучение, стремительно преуспевая. Но политика апартеида все же ставила палки в колеса, дарование не смог построить карьеру на родине и, после череды приключений, прорвавшись сквозь тернии, попал в Лондон.

В итоге в 1956-м артист стал солистом труппы, позже переименованной в Королевский балет - одним из первых "цветных" артистов.