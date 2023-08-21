«Отверженные»: кто считается неприкасаемыми в Индии

В Индии существует особая группа людей, которая не находится в составе какой-либо касты и считается неприкасаемой. Этот термин имеет аналоги в виде "дети Божьи" или "Отверженные". Современная Индия сталкивается с тем, что эта группа составляет 16% от общей численности населения страны и даже 80% в некоторых регионах. Подробнее — в материале "Рамблера".

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На протяжении долгого времени неприкасаемые занимались работами, которые были связаны с предполагаемой ритуальной нечистотой, такими как выделка шкур животных и уборка мусора. Эта связь с "нечистотой" означала, что представителям этой группы было запрещено входить в храмы. Кроме того, люди из более высоких каст не могли делить один источник воды с неприкасаемыми. Они также сталкивались с ограничениями на посещение общественных мест, больниц, магазинов и других учреждений.

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Каста неприкасаемых внутри себя делится на разные группы, каждая из которых занимается определенной деятельностью. Например, группы занимаются выделкой кожи, стиркой белья, парикмахерскими и уборкой. Представители этих групп относятся к касте неприкасаемых, но в обществе им проявляется определенное уважение за их важную роль в поддержании социальной структуры.

Кроме того, существуют и другие группы, которые сталкиваются с явной дискриминацией. К ним относятся криминальные элементы, гомосексуалисты, трансвеститы, а также люди, родившиеся от родителей разных каст. В современное время, законы запрещают кастовую дискриминацию и преследование по кастовому признаку, но реальность часто остается сложной. Несмотря на принятие законов, неприкасаемые могут сталкиваться с ограничениями в доступе к общественным местам.