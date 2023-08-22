Умер писатель и авантюрист Йорн Риэль

Ушел из жизни Йорн Риэль, известнейший писатель, исследователь, путешественник и авантюрист.

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Риэль - автор десятков романов и сборников. Большая часть произведений - про Арктику, Гренландию, ее обитателей. Красная строка - экстремальные условия, джеклондоновская воля в жизни. В самой Гренландии автор прожил десять лет.

Как сообщили Politiken издатели Риэля, писатель отошел утром в пятницу в Куала-Лумпуре, в Малайзии - на 93-м году жизни. Причина смерти не названа.

Йорн родился в 1931-м году в Оденсе, Дания, то есть был земляком сказочника Андерсена. С пятнадцати лет колесил по Европе на перекладных, по Африке, Вест-Индии. Был посланником ООН на Ближнем Востоке. Принимал участие в полярных экспедициях. Выучился на штурмана. Первую книгу выпустил в 1970-м. Лауреат наград.

В библиографии - "Арктическое сафари и другие истории", "Дом моего отца", "Песня длиною в жизнь", "Путешествие по мечтам", "Жрец ада", "Мальчик, который хотел стать человеком".