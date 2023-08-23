100-летняя женщина назвала секреты долголетия

Пережившая войну 100-летняя жительница Великобритании Августа Фолкнер раскрыла простые секреты долгой жизни. Об этом сообщает Southend Echo.

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Женщина выросла в английском графств Девон, а во время Второй мировой войны состояла в Женской земледельческой армии и занималась сельским хозяйством вместо ушедших на войну мужчин. В 1990 году Фолкнер переехала в английский город Питси, чтобы быть поближе к внукам. По словам британки, она никогда не думала, что доживет до 100 лет.

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«Я никогда не пила лекарств, это большая редкость», — утверждает она.

Главным секретом своего долголетия женщина назвала усердную работу.

«Моя мама говорила: "Ты работаешь или голодаешь!"» — вспоминает она.

Сын долгожительницы отметил, что Фолкнер бодра и активна, несмотря на преклонный возраст и проблемы со слухом и зрением.