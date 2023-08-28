Женщина вышла из комы за несколько дней до своей свадьбы

Жительница Канады проснулась после комы и спустя несколько дней вышла замуж за своего возлюбленного. Об этом пишет Global News.

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Сара Кемпинска и ее жених два года готовилась к свадьбе, но ее проведение оказалось под угрозой, когда за несколько дней до церемонии невеста оказалась в больнице в бессознательном состоянии. Накануне девушка перенесла плановую операцию на дыхательных путях: у Сары аутоиммунное заболевание легких, и периодически ей приходится ложиться в больницу для удаления новообразований. После операции у девушки начались осложнения: ее дыхание ухудшилось, и она была вынуждена вернуться в больницу, где врачи ввели ее в медикаментозную кому.

Пока Сара была в коме, ее жених Джим продолжал заниматься организацией свадебной церемонии. Персонал больницы помогал Джиму в подготовке: врачи ухаживали за волосами Сары и аккуратно ставили капельницы, чтобы следы от уколов не испортили свадебный образ невесты.

Сара Кемпински очнулась от комы всего за четыре дня до свадьбы, когда ее семья уже обсуждала с организаторами торжества другие даты. Свадьба прошла в назначенный день.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что это было просто чудо», — призналась Кемпински журналистам.