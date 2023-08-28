66-летняя женщина стала старейшим баттл-рэпером в мире

Пенсионерка из Великобритании стала старейшим в мире баттл-рэпером. Ее историю рассказывает The Guardian.

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66-летняя Джой Франс долго работала учителем и помогала получать образование детям с особыми потребностями. Британка всегда была стеснительной и скромной, но после 55-го дня рождения поняла, что жизнь становится скучной и предсказуемой. К тому моменту она уже развелась с мужем, а ее сын стал взрослым. Женщина решила «следовать за совпадениями», чтобы внести элемент спонтанности в жизнь. Так она попала сначала на поэтический семинар, а затем начала участвовать в вечерах ораторского мастерства в местном пабе. Там она впервые «нашла свой голос».

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В 2014 году Франс ушла на раннюю пенсию, чтобы исследовать свой творческий потенциал. После этого она стала посещать национальные фестивали для артистов, где выступала с небольшими монологами. В день своего 60-летия в 2017 году пожилая британка пообещала себе попробовать 60 новых вещей до своего следующего дня рождения. Поэтому когда двое подростков, услышав, как она импровизирует, предложили ей поучаствовать в рэп-баттле, Франс не стала отказываться.

После нескольких скромных попыток Франс выступила в большом клубе в Ковентри. Она очень нервничала, но не отказалась от своей затеи, а сопернику сказала, чтобы он делал «все то же, что и с любым другим рэпером». После этого он прочел рэп о гениталиях женщины.

На рэп-баттлах так много разных людей, там можно встретить кого угодно. Там очень теплая атмосфера, прекрасный мир, состоящий преимущественно из молодых мужчин, которые поддерживают друг друга Джой Франс

Пять лет спустя Франс по-прежнему участвует в рэп-баттлах, выступает в Ирландии и Великобритании и состоит в Don’t Flop league, одной из самых крупных рэп-баттл-лиг в стране. Женщина говорит, что теперь ничто не заставит ее поморщиться или смутиться. Она считается самой старой участницей рэп-баттлов. Часто ее останавливает охрана у дверей клубов, предупреждая, что внутри будет много грубости и ругательств, на что женщина отвечает: «Да, материться буду и я».