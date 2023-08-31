"Я муж". Принц Гарри не смог ответить, чем он занимается

Принц Гарри стал героем документального сериала Netflix "Сердце непобежденного" и не смог ответить на простой вопрос. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Интервьюер задал принцу вопрос, чем он занимается, из-за чего Гарри на некоторое время замолчал, не зная, что сказать, после чего начал нервно перечислять, что он в первую очередь муж, отец и владелец собак.

"Что я делаю? Ну, я отец двоих маленьких детей. У меня есть пара собак. Я муж. Я являюсь патроном и основателем Invictus Games Foundation", - сказал принц.

В сериале рассказывается об участниках спортивных соревнований для получивших ранения в бою военных. Принц Гарри является исполнительным продюсером "Игр непобежденных". За сделку он уже получил 80 миллионов фунтов стерлингов - около 10 миллиардов рублей.