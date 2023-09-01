Американка не стриглась 33 года и установила мировой рекорд по длине волос
Жительница США Тами Манис установила мировой рекорд по самой длинной кефали - прическе с короткими волосами по бокам и длинными сзади.
Сегодня длина волос американки составляет почти 173 сантиметра. Для этого ей пришлось не стричься 33 года. Такое сообщение опубликовала Книга рекордов Гиннесса.
В 90-е Манис была поклонницей рок-группы Til Tuesday. Американка решилась на эксперимент после просмотра клипа на песню Voices Carry. Как рассказывает рекордсменка, последний раз парикмахерскую она посещала в 1990 году.
Подруга Манис каждую неделю помогает ей заплетать кефаль. Это позволяет прическе не грязниться. Никаких особых хитростей при уходе за волосами американка не использует. Она моет голову шампунем и применяет кондиционер для волос.
В 2022 году женщина приняла участие в чемпионате США по самой длинной кефали. Тогда Манис оказалась на втором месте и заработала денежный приз в размере 300 долларов.