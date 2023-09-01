Американка не стриглась 33 года и установила мировой рекорд по длине волос

Жительница США Тами Манис установила мировой рекорд по самой длинной кефали - прическе с короткими волосами по бокам и длинными сзади.

© Российская Газета

Сегодня длина волос американки составляет почти 173 сантиметра. Для этого ей пришлось не стричься 33 года. Такое сообщение опубликовала Книга рекордов Гиннесса.

В 90-е Манис была поклонницей рок-группы Til Tuesday. Американка решилась на эксперимент после просмотра клипа на песню Voices Carry. Как рассказывает рекордсменка, последний раз парикмахерскую она посещала в 1990 году.

Подруга Манис каждую неделю помогает ей заплетать кефаль. Это позволяет прическе не грязниться. Никаких особых хитростей при уходе за волосами американка не использует. Она моет голову шампунем и применяет кондиционер для волос.